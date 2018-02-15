«ضيف ومسيرة» جديد علا الفارس عبر «فرانس 24»

اتفقت المذيعة الأردنية، علا الفارس، مع قناة تلفزيونية لتقديم برنامج، ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت علا، في صفحتها على «تويتر»، إنها ستبدأ بتقديم برنامج «ضيف ومسيرة» في شهر مارس المقبل، عبر قناة «فرانس 24»، ونشرت صورة لها من استديوهات «فرانس 24».

ووفقا لناشطين، فإن علا لن تترك «إم بي سي»، قائلين إن عملها مع القناة الفرنسية لا يعني التفرغ بشكل كامل.

يذكر أن علا الفارس تقدم برنامجا إذاعيا عبر إذاعة «هلا» التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

وأثارت الفارس جدلا واسعا قبل شهور، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة «إم بي سي» لإبعادها، بعد الحملة الشعبية ضدها.