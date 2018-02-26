طائرات الفارسي الورقية زينت سماء الديرة

انطلق مهرجان الفارسي للطائرات الورقية السنوي السادس عشر في منطقة بنيدر، احتفالا بالاعياد الوطنية حيث زينت طائراته سماء الكويت بألوانها الزاهية وأشكالها المتعددة والمتنوعة والتي أخذت أبعادا مختلفة تمثل العديد من الجهات المشاركة والراعية.

شهد المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا تزامن مع فرحة المواطنين والمقيمين بأعياد الكويت الوطنية وبهطول أمطار الخير، حيث بدت البهجة والفرحة على وجوه الجميع من كبار وصغار.

وكان فريق الفارسي للطائرات الورقية وفي مقدمتهم رئيس الفريق عبدالرحمن شيخان الفارسي في استقبال ضيوف المهرجان من مختلف الأعمار، وأكد الفارسي حرص الفريق على المشاركة السنوية في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية التي تجمع العديد من المناسبات الغالية على قلوب جميع الكويتيين كذكرى العيد الوطني السابع والخمسين وذكرى التحرير السابعة والعشرين والذكرى الثانية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم والذكرى الثانية عشرة لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ولاية العهد.

ودعا الفارسي الجميع للاستمتاع بما يقدم خلال المهرجان من عروض ممتعة وفقرات فنية وشعبية وترفيهية تناسب جميع الأعمار، وكذلك الاطلاع على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان والتي تشتمل على أنشطة متنوعة أغلبها مرتبط بتاريخ الكويت وبموروثها الشعبي والثقافي.

وعن أهداف المهرجان لهذا العام، قال الفارسي: توجهنا خلال هذا العام كان للاهتمام بالبيئة الكويتية والتوعية بأهمية الحفاظ عليها نظيفة من خلال الإبداع في طيارة الأمل والتي تحمل شعار «لنحب كوكبنا» وهي بقياس جديد ومساحتها حوالي 1204 أمتار مربعة، وجاءت كفكرة شاملة للدعوة للحفاظ على البيئة نظرا للاستخدامات الخاطئة لها ولثرواتها، والتي أدت إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، ولنقدم من خلالها رسالة للمختصين بالأمور البيئية لدراسة الظاهرة وتقديم الوعي البيئي لجميع الفئات والبيئات على اختلاف أنواعها وظروفها، والرسالة الثانية الاهتمام بالإنسان من جميع نواحي حياته.

كما توجه الفارسي بالشكر والتقدير إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ولرئيسة مركز العمل التطوعي الأم الشيخة أمثال الأحمد على دعمها ووقوفها إلى جانب المهرجان، وإلى جميع الرعاة والداعمين والمشاركين، داعيا الله تعالى أن يحقق المهرجان الأهداف المنشودة بما يعود على كويتنا الغالية بالنفع، وأن تبقى الكويت شامخة عزيزة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله ورعاهما، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والخير الوفير.