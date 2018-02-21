كتب – خالد العنزي:

توج الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي كاظمة بلقب بطولة الدوري العام للكرة الطائرة في نسخته 52 وذلك بعد تغلبه على الكويت «حامل اللقب» في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط لشوطين «25-23، 23-25، 20-25، 25-17، 16-14» في اللقاء الذي أقيم اول من امس على لقب درع الدوري بصالة نادي الكويت، واللقب هو الخامس عشر للسفير، ادار اللقاء الحكمان نايف الحميدان وعلي الثويني.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن القادسية من الفوز على غريمه التقليدي العربي بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط «25-20، 16-25، 25-18، 25-19».

وقام نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة محمد العجمي وامين السر عبدالله كايد بتتويج الفرق الفائزة بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد فوزي المعتوق وعبدالكريم جاولي وغزاي العنزي ونائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم وامين السر بنادي كاظمة يوسف بوسكندر.

احتجاج على التحكيم

وشهد اللقاء، خاصة الشوط الخامس والحاسم، لغطا كبيرا بين لاعبي الفريقين في الملعب كذلك بين الحضور على المنصة الرئيسية من اداريي الناديين بسبب الاخطاء التي وقع فيها الحكام حسب ما اكد مسؤولي الناديين والتي تسببت بإيقاف المباراة اكثر من مرة لاحتجاج الفريقين بعد طرد ليبرو كاظمة عبدالعزيز شاكر بالكارت الاحمر ما يعني استبعاده من المباراة دون منح نقطة للخصم الا ان التسجيل في «سكورشيت» وشاشة الصالة منحت الكويت نقطة.

وقال محمد كامل مساعد مدير الطائرة بنادي الكويت، ان مجلس ادارة النادي سيرفع كتابا لاتحاد اللعبة يحتج فيه على قرارات الحكام الحميدان والثويني ويطلب فيه عدم اسناد اي مباراة يكون الكويت طرفاً فيها لهذين الحكمين.

واضاف: ما حدث امام كاظمة بنهائي الدوري الممتاز من اخطاء تحكيمية امر لا يغتفر فقد حرمنا الحكم من اللقب وذهب جهدنا منذ بداية الموسم هباء منثورا.

ودعا كامل لجنة الحكام بالاتحاد لاسناد المباريات المهمة والحساسة لحكام لديهم القدرة على اخراجها بصورة مناسبة، بعيداً عن الاخطاء التي قد تحرم بعض الفرق من اللقب.

من جانبه، اوضح يوسف بوسكندر امين سر نادي كاظمة، ان التحكيم في المباراة كان دون المستوى وكاد ان يتسبب بافساد النهائي.

وشكر بوسكندر لاعبي كاظمة على الاداء الكبير والمتميز الذين اعادوا من خلالها درع الدوري للسفير، منوها الى ان الفريق عودنا دائما على تحقيق الالقاب، وقال ان رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اسعد البنوان قرر منح اللاعبين 1500 دينار لكل لاعب مكافأة الفوز بدرع الدوري.

ابطال الذهب

مثل طائرة كاظمة في الدوري الممتاز كل من: ناصر الرفاعي وعبدالله بوفتين ومساعد المجمد وعبدالعزيز الشطي ومشعل العمر وعبدالرحمن المطوع وسلطان احمد وعلي سعدون واحمد جابر وحسين البحر وعبدالعزيز شاكر وجاسم الصباغة، ويدرب الفريق الصربي الكسندر ومدير الفريق الاول صادق القطان.

واقيمت بطولة الدوري الممتاز 51 مرة نال القادسية لقبها 22 مرة وكاظمة 15 مرة «مع اللقب الحالي» والكويت 10 القاب والعربي اربع مرات والجهراء لقب واحد.

جدول الكأس

من ناحية اخرى، اصدرت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة، جدول مباريات كأس الاتحاد لفئة العمومي «الدرجة الأولى» للموسم الرياضي 2017-2018 والذي يقام بنظام «خروج المغلوب» ويقص افتتاح مباريات الكأس الجهراء والعربي يوم الاثنين 12 مارس المقبل ضمن الدور التمهيدي والذي يشهد ايضا مواجهة الشباب وبرقان والصليبخات مع الفحيحيل واليرموك مع التضامن.