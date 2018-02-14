«طائرة» كاظمة تلاقي الكويت بنهائي الممتاز

كتب – خالد العنزي:

ضرب فريق كاظمة الاول للكرة الطائرة، موعداً مع العميد في نهائي الدوري الممتاز، عقب فوزه على القادسية اول من امس في المباراة الثانية للمربع الذهبي على صالة فجحان هلال المطيري بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط «19-25، 25-22، 25-22، 25-17» وكان الكويت قد تغلب على العربي في اللقاء الذي سبقه بذات النتيجة.

وتقام المباراة النهائية على درع الطائرة في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على صالة الكويت بين «الابيض» والبرتقالي» تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين العربي والقادسية على نفس الصالة.

من جانبه، اشاد صادق القطان مدير الفريق الاول لطائرة كاظمة بالفوز الذي حققه لاعبو السفير على القادسية والصعود لملاقاة الكويت على لقب الدوري، وقال: «استحق لاعبو كاظمة الفوز عن جداره بعد الاداء الذي قدموه والمستوى المتصاعد منذ الجولات الاخيرة للدوري وقبل الصعود للمربع الذهبي».

من ناحيته، اكد منصور الشمري مدير الفريق الاول لطائرة العميد، انخراط لاعبي الكويت بمعسكر داخلي ابتداءاً من اليوم، وذلك استعدادا لخوض المباراة النهائية على لقب الدوري الممتاز والتي يحمل «الابيض» لقبها.

وقال الشمري: «حرص جهاز اللعبة بقيادة عضو مجلس الادارة محمد النصف، على خلق اكبر قدر من الاجواء المناسبة للفريق حتى يصل للمباراة النهائية وهو بكامل قوته وجهوزيته النفسية والبدنية».

واكمل: يسعى مدرب الفريق خالد بلعيد لتجهيز اللاعبين بمكان واحد بعيداً عن أي شي قد يعكر صفو المجموعة ولندخل المباراة النهائية بتركيز عالي للحفاظ على الدرع الذ حققناه الموسم الماضي.