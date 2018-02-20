“طاجين” المغربي … فطور بنكهة أندلسية في “النخيل”

ضمن خطة التوسع والتجديد التي بدأت في نوفمبر 2017، اقام فندق ومنتجع شاطئ النخيل مأدبة فطور للاسرة الاعلامية في الكويت، حيث استقبلهم مدير المبيعات والتسويق احمد الدكروري وفريق عمله في مطعم «طاجين» المغربي، بمناسبة اطلاق قائمة الفطور الجديدة، ليستمتع الجميع بتذوق الفطور المغربي التقليدي المميز، الذي يشمل «الخليع بالبيض» و»البسيسة» وحساء الحريرة والفطائر و»بغرير» و»المسمن»، بالاضافة الى الشاي المغربي، في اجواء وديكورات مفعمة بالكرم والاصالة والحميمية التي تحاكي درة القارة السمراء وبوابتها على اوروبا ومرابع حضارة الاندلس العابقة بتاريخ الاجداد الاوائل؛ المغرب.

وكشف الدكروري ان هذه الخطوة تأتي لاستكمال مسيرة الفندق التي بدأت بعد الافتتاح في نوفمبر 2017، حيث تم اضافة نشاطات متنوعة ومختلفة تشمل نرافق الفندق كلها، من مطعم المهلب للاسماك المعروف بطابعه الكويتي، والنادي الصحي الاول في الكويت «نادي شاطئ النخيل»، وصالون منير، بالاضافة الى المواقف الذكية التي تعتبر الاولى من نوعها في الكويت، وقال «يجسد «طاجين» نموذجا مبتكرا للمغرب الجميل الساحر الذي يمتاز بالكرم العربي الاصيل، ليتمتع الزائر بسفرة عامرة مما لذ وطاب من المطبخ المغربي العريق، المتناغم مع اجواء الاندلس الحالمة، في حين ان مائدة الفطور الجديدة اشبه بموائد الف ليلة وليلة»، ليكتمل عقد «طاجين» بتقديمه للوجبات الرئيسة الثلاث؛ الفطور والغذاء والعشاء.

من قلب المغرب الى الكويت، تعتبر مائدة «طاجين» تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين الاكل اللذيذ والديكور العابق بحضارة الاندلس، مع حسن الضيافة.