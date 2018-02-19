برعاية مدير الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية بالإنابة ليلى الشريف وبحضور الموجهة الفنية العامة للتربية الموسيقية منى الكهيدان أقام التوجيه الفني للتربية الموسيقية برنامج التجمع الموسيقي الختامي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بنات للعام الدراسي ٢٠١٧ -٢٠١٨، في مدرسة القادسية المتوسطة بنات للبنات بحضور عدد من مراقبي المراحل التعليمية والموجهين الفنيين ومديرات المدارس.

استهل الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة عطرة لايات من الذكر الحكيم،والقت عريفة الحفل كلمة ترحيبية، والقى الموجه الفني الأول في منطقة العاصمة التعليمية أ.نضال الحسن كلمة شكر فيها المساهمين بالحفل، والشكر موصول لمديرة المدرسة المستضافة سوسن الأنصاري.

وكانت أولى فقرات المدارس المنتخبة للحفل الموسيقي هي العمل الديني “بسم الله بدينا” اداء الطالبة لطيفة الطاحوس، ثم العمل الغربي “CARVAN”، بعد ذلك العمل الوطني “بِسْم الله حولك” من اداء الطالبة منال الفهد، ثم العمل الغربي “Farandole” للمؤلف Bizet من اداء منتخب المرحلة المتوسطة، تلا ذلك العمل الوطني سدرة امل من ألحان أنور عبدالله ثم العمل الشرقي باسم الموسيقى العربية للمؤلف yanni اتبعه العمل الغربي “collection” من اداء منتخب مدارس المرحلة الابتدائية ثم العمل الغربي Libertango واختتمت الفقرات بالعمل الوطني باسم الشراع الكويتي من اداء الطالبات شيخة الهندي وفدوى الخميس.

عقب ذلك وزع الكهيدان والحسن الدروع والجوائز على المدارس الأولى في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة بنات، واختتم الحفل بالنشيد الوطني.