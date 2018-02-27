كابول, – وكالات:

دعت حركة “طالبان” الأفغانية إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى “حل سلمي” للنزاع في أفغانستان في تغير على ما يبدو للستراتيجية المتبعة بعد أشهر من الهجمات المتصاعدة.

وذكرت الحركة في بيان، ليل أول من أمس، أنها “تدعو المسؤولين الأميركيين إلى محادثات مباشرة مع المكتب السياسي للإمارة الإسلامية بخصوص حل سلمي للمستنقع الأفغاني”، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها الحركة على نفسها.

وأشارت إلى أنها تنظر بإيجابية لدعوات التفاوض التي دعت إليها نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون وسط وجنوب آسيا آليس ويلز قبل فترة قصيرة، وطرحتها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للمرة الأولى في يناير الماضي.

وأكدت أن التوصل إلى حل سلمي لا يمكن إلى بطرق التفاوض المباشرة مع الحركة .

وشددت على أن خيار الحركة ليس الحرب، مضيفة “نريد الوصول إلى حل سلمي للمشكلة الأفغانية من أجل إنهاء الاحتلال، فلابد أن أميركا وحلفاءها رأوا أن المشكلة الأفغانية لن تحل بالطرق العسكرية، لذلك تركز حالياً على ستراتيجية سلمية بدل الحرب من أجل الوصول إلى حل”.

وأوضحت أن “الستراتيجيات العسكرية التي اختبرت على مدار الأعوام الـ17 الأخيرة، لم تنفع سوى بتأجيج الحرب فقط وإطالة أمدها، فاستمرار ذلك ليس من صالح أحد بعد الآن”.

وكانت هيلي قالت في تصريحات صحافية في 17 يناير الماضي، إن “المسؤولين الأفغان أبلغوا بلادها أن طالبان بدأت بالتنازل، وأن الستراتيجية الأميركية ساهمت بتقريب جلوس طالبان على طاولة محادثات السلام”.

ولم يرد رد على العرض من المسؤولين الأميركيين الذين طالما أصروا على أن أي محادثات يجب أن تشمل الحكومة الأفغانية في كابول.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم شرطة إقليم فارياب (شمال) كريم يوريش أمس، إن عناصر من “طالبان” جلدت رجلاً وإمرأة، لهروبهما معاً من الإقليم.

من ناحية ثانية، تصدت القوات الأفغانية لهجوم مسلح واسع النطاق أمس، شنه إرهابيو تنظيم “داعش” في إقليم جوزجان بشمال البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة 22 من التنظيم.

وأوضح الجيش الأفغاني في بيان، أنه نجح في صد هجوم كبير شنه مسلحون من “داعش”، ما أسفر عن مقتل وإصابة 22 مسلحاً.

وأضاف إن مجموعة كبيرة من “داعش” شنت هجوماً واسع النطاق في منطقة دارزاب، غير أن قوات الأمن صدت الهجوم بكفاءة.

وذكر أن الهجوم استهدف نقاطا تابعة لقوات الأمن وقوات الدفاع الوطني الأفغانية، ما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين وإصابة 13 آخرين.

في غضون ذلك، خلص تقرير أممي صدر أمس، إلى أن الصراع المستمر في أفغانستان أجبر نحو 20 ألف مواطن على الفرار من منازلهم منذ بداية العام الجاري.