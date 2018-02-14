كتبت- رنا سالم

في ملقة جديدة من مسلسل العنف الطلابي داخل المدارس تعرض طالب في المرحلة الإبتدائية بمنطقة مبارك الكبير للخنق بعدما استخدم احد زملائه حبلاً محاولا شنقه اثناء وجودهما امس بالمدرسة.

ويقال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني ايه تم فتح تحقيق في حادثة اعتداء طالب على زميله .

واتخذت الادارة المدرسية جمع الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وتطبيق اللوائح المدرسية، حيث جرى نقل الطالب المعتدي على زميله الى فصل آخر واستدعاء ولية الأمر وابلاغها بما حدث وأخذ تعهد كتابي عليها.

واضاف الديحاني أن ولية أمر الطالب المعتدى عليه رفضت تقديم شكوى رسمية لدى المنطقة التعليمية الا أن المنطقة استكملت إجراءات التحقيق الاداري، فلابد من الاهتمام بالحالات الخاصة داخل المدارس ومتابعتهم من قبل الادارات المدرسية.

واكد الديحاني حرص وزارة التربية وجميع العاملين في مدارس المنطقة الحفاظس على أمن وسلامة الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية وتطبيق لوائح وزارة التربية حفاظا على امن وسلامة الطلاب كافة.