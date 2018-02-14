طالب كويتي حاول “شنق” زميله ومواطن قتل راعي أغنامه بالوفرة

كتب – منيف نايف ورنا سالم:

قبل ان يستفيق الوسط التربوي من صدمة وفاة الطالب عيسى البلوشي تلميذ الصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمرو بن العاص في الروضة، انكشفت امس حلقة جديدة من مسلسل العنف الطلابي داخل المدارس، حيث تعرض طالب ابتدائي في منطقة مبارك الكبير لمحاولة “شنق بواسطة حبل” على يد زميله الكويتي.

وأعلن مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني عن فتح تحقيق في حادثة اعتداء الطالب على زميله، مشيرا الى ان الادارة المدرسية اتخذت كل الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وطبقت اللوائح المدرسية، حيث نقل المعتدي على زميله الى فصل آخر واستدعي ولي أمره وأخذ تعهداً خطياً عليه.

ولفت الديحاني الى أن “ولية أمر الطالب المعتدى عليه رفضت تقديم شكوى رسمية لدى المنطقة التعليمية التي استكملت التحقيق الاداري وأكدت على ضرورة الاهتمام بالحالات الخاصة داخل المدارس ومتابعتها من قبل الادارات المدرسية”.

وفي سياق العنف المتفشي في البلاد، قتل مواطن كويتي راعي اغنامه السوداني الجنسية في الوفرة اثر ضربه على رأسه بحديدة، وقامت الاجهزة الامنية باحتجاز الكفيل الكويتي وشقيق الضحية للتحقيق معهما.