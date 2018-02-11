كتبت – سوزان ناصر:

نالت لاعبة نادي الفتاة الكويتي مريم البارون الميدالية الفضية ضمن منافسات كرة الطاولة بعد مباراة قوية متكافئة تميزت بالإثارة مع الأردنية سوار يوسف التي فازت بذهبية بطولة الفردي ليحصد فريق مؤتة الأردني جميع ذهبيات فئاتها الثلاث، وذلك في ختام منافسات البطولة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية حرم حاكم الشارقة، الشيخة جواهر القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وفازت الأردنية براء محمد بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد تغلبها على لاعبة البحرين مريم يوسف القسمي بأربعة أشواط دون رد بعد مباراة جيدة المستوى.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الزوجي فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الزوجي الكويتي المكون من اللاعبتين منوة ماجد الشمري ومريم البارون على حساب الزوجي الكويتي الثاني المكون من كفاية عبدالمحسن وفاطمة عبد الحسين بثلاث مجموعات دون رد.

وفاز الزوجي الأردني المكون سوار يوسف وبراء محمد بذهبية ولقب البطولة بالتغلب على الزوجي البحريني المكون من اللاعبتين حصة خالد الزياني ومريم يوسف القسمي بثلاث مجموعات نظيفة.

وتوّج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى كلّ من الشيخة حياة آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة بالبطولة، والدكتور عبد العزيز المهيري، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والمهندس فواز شرابي، رئيس الاتحاد الاردني لكرة الطاولة، وعلي الاميري رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وهند إبراهيم الحوسني، مديرة الدورة.

نهائي السلة اليوم

ضرب فريق سبورتينغ المصري موعداً حاميا، مساء اليوم، مع نادي شباب الفحيص الأردني، في المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة ضمن اليوم الختامي للدورة.

وعرف سبورتينغ في الجولة الختامية من الدور التمهيدي كيفية الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، بعد أن نجح في تحقيق انتصارٍ مستحق على صاحبات الضيافة سيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع “83-73″، في جولة شهدت أيضاً حسم سيدات نادي شباب الفحيص المركز الثاني بفوزهن الصعب على المواهب البحريني بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة “82-79”.

واحتفظ سبورتينغ بصدارة الترتيب العام للدور التمهيدي برصيد 10 نقاط حققتها المصريات من خمسة انتصارات متتالية، فيما حسم شباب الفحيص نقطته التاسعة والمركز الثاني بعد أن حققت الأردنيات أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ولتنتهي حظوظ حاملات لقب النسخة الماضية سيدات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة عند أعتاب الدور التمهيدي باكتفائهن بالمركز الثالث برصيد ثمانية نقاط كانت كفيلة بمنح صاحبات الضيافة الميدالية البرونزية، ليذهب المركز الرابع للمواهب البحريني برصيد سبع نقاط وبفارق النقطة الواحدة عن الفتاة الكويتي الذي حل خامساً، وليذهب المركز السادس والأخير لفريق جدة يونايتد السعودي برصيد خمسة نقاط.

خسارة طائرة الفتاة أمام الوصل

استطاع فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة أن يحقق فوزاً سهلاً على فريق الفتاة بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبعكس التوقعات لم يكن فريق الفتاة صيداً سهلاً حيث كان نداً قوياً لسيدات الوصل، وتعادل معهن في مستهل الشوط 5-5 ولعبن بحماس وروح معنوية عالية رغم أنهن خارج حسابات البطولة والمنافسة على المركز الأول وثم تعادلا 7-7 وهو الأمر الذي دعا مدربة سيدات الوصل يسرية شجيع للمطالبة بتايم اوت عملت فيه على إعادة تنظيم الفريق لكن لم يتحسن الحال وظل فريق الفتاة منافساً قوياً وتعادل معهن مرتين 8-8 ثم 9-9 ليتقدم 10-9.

وعكس تقدّم سيدات الفتاة مفاجأة من العيار الثقيل حيث لم يكن في الحسبان أن يلعب فريق الفتاة بهذه القوة قياساً بنتائج الفريق في الجولات الماضية التي لم يظهر فيها كما يجب وخسر جميع مبارياته ليكون تميزهن أمام سيدات الوصل بطل النسخة الماضية والمرشح بقوة للقب النسخة الحالية مفاجأة من العيار الثقيل وهو الأمر الذي عقد حسابات الجهاز الفني.