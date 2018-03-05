طرائف جنيفر لورانس

أردات الفنانة جنيفر لورانس لفت الانظار بصورة أكبر من غيرها خلال حفل جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، رغم أنها من مقدمي الجوائز على المسرح.

إذ بدت عفوية تماماً في جميع تصرفاتها بداية من البساط الأحمر وصولا إلى قاعة الاحتفال وعلى المسرح.

مازحت لورانس على البساط الأحمر عدسات المصورين بعفويتها وشخصيتها المرحة مما جعل زملاءها من الفنانين يضحكون من طرائفها ومزحها.

كما التقطت الكاميرات صور جنيفر وهي تتسلق من فوق مقاعد احتفال الأوسكار لتصل إلى مقعدها، ولكن لحسن الحظ لم تسقط اثناء التسلق مثلما حدث في حفلي 2013 و2014، وبدت لورانس وكأنها طفلة تتسلق من مكان لآخر.

عندما صعد مارك هاميل على المسرح لإعلان جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير مازح هاميل الحضور وظل يردد: لا تقل “La La Land”، في إشارة إلى خطأ الأوسكار الشهير العام الماضي أشارت ضاحكة إلى زميلتها إيما ستون بطلة فيلم “لا لا لاند”.