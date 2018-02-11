“طرق دبي” تختبر وحدات التنقل ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم

ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، دشنت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية بالتعاون مع شركة “نكست فيوتشر ترانسبورتيشن” الاميركية، الاختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في احدى مبادرات الهيئة المشتركة مع برنامج مسرعات دبي المستقبل وتطبيقا لاتفاقية التعاون بين الجانبين.

وتم تصميم وحدات التنقل ذاتية القيادة لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة في مسارات معينة ومحددة، وذلك باقتران الوحدات مع بعضها خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية، وانفصالها عن بعضها البعض بناءً على وجهات الركاب خلال خمس ثوان.

وتستخدم وحدات التنقل ذاتية القيادة كاميرات وتقنية الكهروميكانيكية للقيام بعمليات الاقتران والانفصال، ويمكن تفعيل هذه الخاصية أثناء الحركة دون الحاجة الى التوقف.

ويبلغ طول كل وحده 2.87 متر، وعرض 2.24 متر، وارتفاع 2.82 متر، ويقدر وزنها بنحو 1500 كيلوغرام، وتتسع لعشرة ركاب (ستة جلوساً وأربعة وقوفاً)، وزودت الوحدة ببطارية تعمل لمدة ثلاث ساعات، ويستغرق شحنها ست ساعات، ويبلغ متوسط سرعتها 20 كم/ ساعة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير “تأتي الاختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وفي إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول العام 2030.