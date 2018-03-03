• مصادر رفيعة: طريق العفو يبدأ بالاعتذار العلني أولا ومن ثم طلب الصفح لا فرضه

• “فيتو” حكومي قد يفتح المجال للمطالبة بالعفو في جرائم لا تقل خطورة عن الاقتحام

• مقترح جديد يستثني القضايا التي تمس الذات الأميرية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بينما رهن النائب وليد الطبطبائي توجيه استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بموقف الحكومة من مقترح العفو الشامل عن مداني “اقتحام المجلس”، كشفت مصادر ثقة لـ”السياسة” عن استياء جهات سياسية عليا من محاولة فرض العفو في قضية جرت أحداثها ضمن ما وصفها سمو الأمير بـ”الاربعاء الأسود”، مشيرة الى أن طريق المقترح يصطدم بشبهات دستورية واضحة وبرفض حكومي ونيابي لافت يستند إلى أن طريق العفو يبدأ بالاعتذار العلني وطلب الصفح والعفو لا فرضه.

وأوضحت المصادر أن رغبة بعض النواب في استعجال التصويت على “العفو الشامل” بجلسة 27 الجاري قابلها “فيتو” حكومي وصل صداه إلى مسامع نواب بمن فيهم أعضاء في اللجنة التشريعية بضرورة التريث في التعامل مع المقترح الذي قد يفتح المجال أمام اقتراحات أخرى تخص جرائم لا تقل خطورة عن اقتحام المجلس.

وأماطت اللثام عن وجود ترتيبات بين نواب للتقدم بمقترح جديد في شأن “العفو العام” في كل قضايا الرأي ما عدا تلك التي تمس الذات الأميرية، بالإضافة إلى احتمال إضافة قضايا أمن دولة منها ما يخص المدانين في قضية خلية العبدلي، وذلك في إطار السعي إلى فتح صفحة جديدة وطي ملفات الماضي، على أن يكون هذا الاقتراح جوازيا وليس إلزاميا على غرار مقترحات “تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه كل عام” التي يقدمها النواب سنويا فيما يترك لجهات الاختصاص حرية تجنيس المستحقين ضمن هذا السقف كونه (التجنيس) من أعمال السيادة ، وذلك لتلافي محاذير عدم الدستورية في اقتراح “العفو الشامل” وحتى يكون العفو العام بيد أمير البلاد وليس بقوة القانون.

من جهة أخرى، قالت النائبة صفاء الهاشم إن هناك قوانين مهمة وكثيرة لا يزال ينتظرها الشعب، ونسعى إلى مناقشتها لكن هناك من يتعمد الإخلال بجدول الأولويات لفرض أجندات مسبقة تفيد مجموعة معينة دون النظر إلى المصلحة العامة.

وأوضحت في سلسلة تغريدات لها عبر “تويتر” أمس ان التعديلات على قوانين “المرئي والمسموع”، و”المرأة الإسكاني” و”العنف الأسري”، و”التقاعد المبكر” و”الفوائد العالية على استبدال التقاعد” وحظر التعيينات بدرجة وزير في الجهات الحكومية، قوانين هامة تمس المواطن مباشرة وسأتصدى شخصياً لمن يحاول خلط الأوراق وفرض أجنداته لخدمة “أصحابه” دون أي اعتبار للجانب الوطني لخدمة أهل الكويت ككل.