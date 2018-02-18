يتجه مقيم سوري الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مخاطبا فيه انسانيته المعهودة لشمول طفله ذي الثلاث سنوات بعطفه وتحويل سمة دخوله وامه من زيارة الى التحاق بعائل.

واكد ان طفله يحتاج الى عناية دائمة واقامة بالمستشفى حيث يعاني من التهاب تقرحي بالقولون ما يتسبب بنوبات من الاسهال مصحوبة بالدم مع آلام في البطن لا يقدر على تحملها.

واضاف المقيم ان التقرير الطبي يشير الى ان هذا الطفل بحاجة الى ادوية مثبطة للجهاز المناعي ما يجعله عرضة للاصابة بالامراض المعدية اكثر من غيره.

وأوضح ان حالة الطفل تستدعي متابعة دورية منتظمة مع العيادة وفحوصات مستمرة وهي غير متوفرة في بلاده فضلا عن كلفتها العالية هنا والتي لا يقوى على تحملها.

وناشد المقيم الوزير الجراح شمول طفله بانسانيته المعهودة وتحويل سمة الزيارة له ولوالدته الى التحاق بعائل ليتسنى له العلاج في الكويت مركز العمل الإنساني التي تمتد أياديها لمساعدة المحتاجين في شتى أصقاع المعمورة فكيف بمن هم فيها.

وأعرب المقيم السوري عن امله بأن ينقذ الوزير الجراح طفله من آلامه عبر التفاته إنسانية صرفة مستصرخا فيه ابوته المعهودة املا ان يجد لديه الاستجابة.