طلاب الرجاء: عيدي ياكويت يا أحلى بلد

كتبت- رنا سالم:

برعاية مدير إدارة مدارس التربية د.سلمان اللافي احتفلت مدرسة الرجاء المشتركة بالأعياد الوطنية والقى مدير المدرسة أحمد الغريب كلمة قال فيها: إن إدارة المدرسة تسعى لمشاركة أبنائها الطلاب في مختلف الأنشطة والفعاليات الوطنية وعلى الرغم من الإعاقة الحركية التي يعانون منها ولكن تلك الاعاقة أصبحت محفز لهم للتعبير عن حب الوطن الغالي.

وقال الغريب: “نحتفل بهذه المناسبات الوطنية ، نتذكر آباءنا وأجدادنا، وما قدموه من تضحيات كبيرة وما سجلوه على صفحات خليجنا العربي من صور الكفاح والنضال، حتى سلموا لنا الكويت عزيزة كريمة مستقلة فتحية يا وطني، ولك العهد أن نحفظ الأمانة، ونواصل الرسالة ونحميك بدمائنا وأموالِنا، تجمعنا قلوب يملؤها حُبُّك وَيَحدوها العزم على الدفاع عن عزتك واستقلالك”.

وشارك في تنظيم فعاليات الحفل رئيس قسم التربية الفنية خالد العوض ومشرفة التقنيات التربوية استبرق الفرحان والفنية في صيانة الحاسب الآلي علياء محمد وقسم التربية الموسيقية وشاركت ثانوية الاسراء بنات في تقديم الحلوبات لطلاب المدرسة في الدكان كما قدم طارق مال الله فقرة عن صناعة الأبواب الكويتية القديمة وقدم نواف العنزي فقرة تركيب العطور العربية كما قدم الفريق الكويتي للسيارات القديمة عرضا لعدد من سيارات الفريق وشارك عبدالله غلوم مجسمات للتراث الكويتي القديم وشارك المتطوع الطفل مهدي حسين القلاف بقصيدة وطنية تلاه الطالب محمد سعود الصف الحادي عشر أدبي بقصيدة نبطية وقبل نهاية الحفل قام مدير الادارة د.سلمان اللافي ومدير المدرسة أحمد الغريب بتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة الوطنية وجموع الطلاب المشاركين.