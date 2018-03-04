في أجواء تراثية، صدحت فيها الأغاني الوطنية، وازدان نجوم ونجمات المرحلة الابتدائية بالمدرسة البريطانية بالملابس الوطنية والشعبية وذلك في الاحتفال الذي اقامته المدرسة، بحضور فيرا المطوع مؤسسة المدرسة وعدد من أولياء الأمور، وتخللته الفقرات المسرحية، والفنية، والترفيهية التي قدمها الطلبة.

واستكمالاً لمظاهر الاحتفال البهيجة، نظّمت المدرسة على هامش الاحتفال معرضاً في ساحة المدرسة ضمّ نموذجاً مصغراً لسوق الكويت القديم؛ ضم محلات، ومقاهي شعبية، إضافة إلى الأدوات والأواني المنزلية التراثية، والمعدات القديمة.

كما اشتمل المعرض على خيمة الشعر، وغرفة المعارض، ونموذجٍ مصغر لمدرسة البنات القديمة؛ وهو ما أسهم ـ وبحق ـ في إسعاد أولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم الغامرة بما شاهدوا من روعة التنظيم، وإبداع الأداء.

وفي الختام، استعرض كفاح المطوع – مدير إدارة الإعلام بالمدرسة – أهم الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظّمها المدرسة لخدمة أبنائها الطلاب، بهدف ترسيخ المعاني الوطنية التي تسهم في تنشئة جيل محب لوطنه، معتزٍ بعروبته، مؤكداً أن المدرسة وضعت نصب أعينها أن تقدم أعلى درجات الجودة التعليمية، وليس ذلك إلا يقيناً منها بأن طلاب المدرسة البريطانية يستحقون العمل الدؤوب على إسعادهم، والنهوض بهم، حتى يدخلوا إلى المستقبل بكل نجاح وجدارة بمشيئة الله، مشيرا الى أن المدرسة بصدد الاستعداد للاحتفال بمرور ٤٠ عاماً على إنشائها لتواصل مسيرتها الرائدة والمتميزة.