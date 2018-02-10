حقق الطهاة الكويتيون تفوقا وحضورا لافتا في مسابقة الطبخ التراثي، والتي جرت منافساتها اول من أمس في قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي حيث حصدوا المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي تضمنت إعداد طبق «عيش شبنت وسمك مشوي بالفرن»، وأشرفت عليها نوال الفيلكاوي، إلى جانب لجنة التحكيم المكونة من الرئيس الشيف عبدالرزاق السيد، وعضوية كل من باسل المجلهم، خديجة الجيماز، سارة الشمري.

وذكرت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي في القرية التراثية في بيان صحافي امس إن المسابقة شهدت المنافسة والندية والحماس بين المشاركون الكويتيون والخليجيون وجنسيات أخرى عربية، بحضور جمهور غفير، واستغرقت عملية التقييم ساعة من الزمن.

واشارت الى ان المسابقة انتهت بحصول طهاة الكويت على المراكز الثلاثة الأولى والجوائز المالية المخصصة، حيث نالت سناء الهزيم المركز الأول و«أم فهد»، المركز الثاني وأبرار المطوع المركز الثالث لافتة الى ان اللجنة المشرفة على المسابقة منحت جوائز لكل المشاركين والمشاركات.

من جانب آخر, تواصلت فعاليات قرية صباح الأحمد التراثية وسط حضور لافت من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت على مدى الأيام المتتالية الخميس والجمعة والسبت أنشطة متنوعة ومسابقات وجوائز، إلى جانب تواصل المنافسة بين المتسابقين الكويتيين والخليجيين في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في الطيور والإبل والخيول والأغنام.