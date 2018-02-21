طهبوب: موقف الكويت مشرف في دعم فلسطين

اعرب السفير الفلسطيني في البلاد رامي طهبوب عن شكره للكويت الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي ورئيس المجلس لشهر فبراير 2018، على المبادرة بدعوة الرئيس الفلسطيني لإلقاء الخطاب التاريخي في مجلس الامن، والذي لم يكن لولا وجود الكويت على رأس المجلس.

وثمن وقوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طيلة نهار الثلاثاء الماضي إلى جانب الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني المرافق، تأكيداً منه على وقوف الكويت إلى جانب دولة فلسطين ودعمها المطلق للحقوق الفلسطينية.

واكد طهبوب أن هذا الموقف المُشرّف وغير المسبوق يُؤكد وقوف زعيم الديبلوماسية العربية وحكيم الأمة العربية سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت إلى جانب القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.