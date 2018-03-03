طهران تدعو أميركا وأوروبا لتدمير أسلحتها

طهران – وكالات:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، مسعود جزائري، أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج الصواريخ الايرانية، قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه البعيدة المدى.

وقال “إن ما يتحدث عنه الاميركيون ومن موقع الإحباط بشأن تقييد قدرات إيران الصاروخية، ليس سوى اضغاث أحلام وتمنيات لن تتحقق”.

واضاف “ان التفاوض حول الصواريخ الإيرانية مشروط بتدمير الاسلحة النووية وصواريخ أميركا واوروبا البعيدة المدى”.

وقال إن “انتقادات الولايات المتحدة لبرنامج الصواريخ الايرانية، ناشئة عن إخفاقاتهم وهزائمهم في المنطقة”.

من جانبه، قال سفير إيران لدى روسيا مهدي سنائي، إن “طهران مستعدة مسبقا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء “تاس” الروسية، أمس، “إنه رغم عدم تفاؤل إيران بالدول الغربية لكنها استمرت في عملية المفاوضات بشأن الاتفاق النووي”، مضيفا “إن طهران ظلت دائما مدركة لاحتمال حدوث انتهاكات للاتفاق من الغرب، خاصة من جانب الولايات المتحدة، ولذا فقد استعدت لانسحاب واشنطن”.