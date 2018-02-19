طهران تسجن صبياً خمسة أعوام لإنزاله العلم الإيراني

طهران – وكالات:

كشف رئيس لجنة القضاء في البرلمان الإيراني محمد كاظمي أمس، أن محكمة الثورة أصدرت حكماً ضد صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، بسجنه خمس سنوات، إثر اتهامه بإنزال العلم الإيراني أثناء الاحتجاجات العارمة ضد النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال كاظمي إنه تحدث إلى الصبي أثناء زيارته للمعتقلين في مدينة همدان، مشيراً إلى أنه تم سجن الصبي بسبب إنزال العلم الإيراني من ساحة مدينة ملاير.

وكانت “حملة حقوق الإنسان في إيران” حذرت من أن القضاء الإيراني وجه تهم “الإفساد في الأرض” و”المحاربة” ضد عدد كبير من المحتجين، وغالبيتهم من الشباب، وعقوبة تلك التهم هي الإعدام في حال أقرتها المحكمة.