طهران – الأناضول:

هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من 48 ساعة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لطهران حيث التقى كبار المسؤولين حاملاً إليهم المطالب الأوروبية والأميركية بشأن برنامج الصواريخ المثير للجدل، ودور المخرب للجمهورية الإسلامية في المنطقة بدعم الإرهاب والشروط الجديدة لمراجعة الاتفاق النووي، على وقع انتقادات من التيار المتشدد لـ”تنازلات” تريد حكومة الرئس حسن روحاني تقديمها للغرب.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن كمالوندي، قوله إن “ما تمتلكه ايران من أجهزة طرد مركزي تعمل أسرع بـ24 ضعفا مقارنة بالأجهزة السابقة”، مضيفاً “إذا انسحبت أميركا من الاتفاق بوسع إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في أقل من 48 ساعة”، مشددا على أن “إيران لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها الصاروخي”.

من جانبه، قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، “لا يحق لاي كان التفاوض مع القوى الاجنبية حول قوة إيران الدفاعية والصاروخية”، مضيفاً إن “تعزيز القوة الدفاعية للبلاد سيستمر دون وقفة، ولا يحق للقوى الأجنبية التدخل في هذه الساحة”.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، خلال زيارته طهران أمس، الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الاميرال علي شمخاني، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأعلن الاميرال شمخاني أن سياسة أوروبا باعطاء تعهدات للولايات المتحدة من اجل ابقائها في الاتفاق النووي تشكل خطأ مرادفا للاستسلام” لترامب، مضيفاً إن “تعزيز القدرات الدفاعية لايران، وخصوصا القدرات البالستية تشكل ضرورة لا مفر منها في اطار سياسة الردع الايرانية”.

من جانبه أكد لودريان موقف بلاده الداعي الى التزام الاطراف كافة بالاتفاق النووي ومعارضتها للمواقف الاميركية التي رأى انها تؤدي الى “تصدع التوافقات الدولية”.

كما أجرى جلسة عمل مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الذي انتقد في مقابلة نشرتها صحيفة “اعتماد” الإصلاحية “التطرف” الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران “من أجل إبقاء الولايات المتحدة داخل الاتفاق حول النووي الإيراني”، محذرا من ان هذا الموقف “سيضر في نهاية المطاف بسياسة اوروبا”.

وحذر ظريف من أن “أي عمل يهدف إلى إرضاء الطرف الذي هو أكثر من ينتهك الاتفاق النووي، لا يفضي إلى نتيجة”، مضيفاً “هناك في الوقت الحاضر مجموعتان انتهكتا الاتفاق النووي: الولايات المتحدة والأوروبيون. الأميركيون بسبب سياسة واشنطن والأوروبيون بسبب سياسة الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “الأوروبيين لم يتمكنوا بسبب سياسة الولايات المتحدة من الإيفاء بالتزاماتهم، وخصوصا في قطاع المصارف، وبالتالي، فإن هاتين المجموعتين ليستا بموقع يخولهما فرض شروط على البلد الذي التزم بتعهداته بالكامل”.

ورأى ظريف أن الأوروبيين “سبق وقاموا بخيارات خاطئة أسفوا عليها. اليوم ايضا يرتكبون الخطأ ذاته وسيندمون حتما عليه”.

أيضاً استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني لودريان، قبل افتتاح معرض غير مسبوق لمتحف اللوفر في طهران.

وجاءت هذه اللقاءات فيما تظاهر طلاب ينتمون لمجاميع الباسيج التابعة لـ”الحرس الثوري”، أمام مطار “مهرآباد” الدولي احتجاجاً على زيارة لودريان، ووصفت وكالة أنباء “نادي المراسلين الشباب” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فرنسا بأنها “تلعب دور شرطي سيئ للاتفاق النووي” وكتبت أن “هدية لودريان من قصر الإليزيه إلى قصر سعد آباد هي التهديد”.

وصبت الصحافة المحافظة والمتشددة في ايران، أمس، جام غضبها على لودريان مهاجمة تصريحات نقلتها عنه صحيفة “جورنال دو ديمانش” يقول فيها ان ايران “ستتعرض لعقوبات جديدة” اذا لم “تعالج جذريا” موضوع “برامج الصواريخ البالستية التي يبلغ مداها آلاف الكيلومترات والتي لا تتوافق مع القرارات” الصادرة عن مجلس الامن في الامم المتحدة.

واشارت صحيفة “كيهان” الى “اهانة” وجهها لودريان “الى الشعب، فيما عنونت صحيفة “جاوان” “خادم ترامب الفرنسي في طهران”.

وفي افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، حذر المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، من أن سقوط الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في 2015 بين إيران والقوى العظمى سيشكل “خسارة كبيرة”.

وقال امانو إن الاتفاق “يشكل مكسبا كبيرا للتحقق (من الأنشطة النووية)”، وإن “سقوطه سيشكل خسارة كبيرة لنظام التحقق وللنهج التعددي”.