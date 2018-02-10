طهران نفت … وإسرائيل نشرت فيديو لإسقاط الطائرة الإيرانية المسيّرة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس، مقطع فيديو، قال إنه للحظة التي استهدفت فيها إسرائيل طائرة إيرانية من دون طيار.

ويُظهر الفيديو، الذي نشره موقع “سيدار نيوز”الالكتروني ومواقع الكترونية، تعقب إسرائيل للطائرة الإيرانية، التي قالت تل أبيب إنها اخترقت الأراضي الإسرائيلية، ومن ثم يبيّن لحظة إسقاط الطائرة.

ويعرض الفيديو ذاته، لحظة استهداف قوات الجو الإسرائيلية للعربة التي انطلقت منها الطائرة، وقال أدرعي إن العربة تابعة لإيران، وإنه تم استهدافها في العمق السوري.

وكانت الروايتان السورية والإسرائيلية تباينتا بشأن مهمة الطائرة الإيرانية بدون طيار، حيث نفت غرفة عمليات حلفاء سورية التي تضم أبرز داعمي دمشق، خصوصاً إيران و”حزب الله” اللبناني، وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سورية، إرسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء الإسرائيلية، واصفة الاتهامات بأنها افتراء، مؤكدة أن “أي اعتداء جديد سيشهد رداً قاسياً وجدياً”، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن السلطات الإسرائيلية عثرت على حطام الطائرة، وأكد أنها إيرانية.