عواصم – وكالات: دعا اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بلاده لعقد اتفاقيات طويلة الأمد في سورية من أجل تعويض ما أنفقته في الحرب.

وقال صفوي خلال ندوة بعنوان «الأزمة السورية والتطورات الإقليمية والسياسية» في طهران، «الروس عقدوا اتفاقات لـ49 عاما بسورية، نالوا من خلالها قاعدة عسكرية وامتيازات سياسية واقتصادية، وإيران يمكنها عقد اتفاقات طويلة الأمد مع الحكومة السورية»، وتعويض ما أنفقته في الحرب من النفط والغاز والفوسفات السوري، لافتاً إلى أنّ بلاده تصدر الفوسفات من سورية حاليا.

وبخصوص عملية «غصن الزيتون» التي يشنها «الجيش السوري الحر» مع الجيش التركي على مواقع الأكراد في عفرين، أشار صفوي إلى أنّ دول المنطقة «لن تغض الطرف عن قيام دولة كردية، إن لم يجدوا منفذا على البحر المتوسط فلن يستطيعوا تأسيس دولة كردية، وتركيا دخلت عفرين من أجل قطع الطريق أمامهم».

وأشار إلى أنّ تطور العلاقات بين إيران وتركيا سيؤثر على قضايا المنطقة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنّ بلاده متفقة مع تركيا على تسليم المساحات المحررة من تنظيم «داعش» في سورية، إلى أصحابها الأصليين، مضيفاً إنّ واشنطن ستواصل العمل مع تركيا لإحلال الاستقرار في المناطق المحررة من داعش.

وتجنب ماتيس تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لـ»قسد» في سورية شارك فيه مرتزقة روس، واعلن انه يريد اجراء تحقيق في الأمر لكشف ملابساته.

وفيما واصلت القوات التركية، قصف الأحياء السكنية في عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، أمس، مقتل ثلاثة أجانب قاتلوا في صفوفها خلال المعارك المستمرة ضد تنظيم «داعش» شرق سورية وضد القوات التركية في منطقة عفرين شمالاً.

إلى ذلك، أعلنت قوات سورية الديمقراطية «قسد» مساء أول من أمس، استهدافها مراكز عسكرية داخل الأراضي التركية رداً على الهجوم الذي تقوده أنقرة منذ نحو شهر ضد منطقة عفرين شمال سورية.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها «قسد» استهداف الأراضي التركية.

وذكرت «قسد» في بيانها «نفذت قواتنا عملية استهداف نوعية ضد مركز تجمع لجنود الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة/داعش وغرفة عملياتها المباشرة، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية».

ودعت «المدنيين إلى الابتعاد من نقاط تمركز جيش الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة/ تنظيم داعش، ذلك أن كل المراكز العسكرية هي أهداف مشروعة لقواتنا».

وأشار المرصد السوري إلى تسبب العملية في سقوط قتلى وجرحى.