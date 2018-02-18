“طوارئ العاصمة” أزال 54 تعديا وحرر 89 مخالفة في يناير

نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات تفتيشية خلال يناير الماضى أسفرت عن ازالة 54 تعديا على أملاك الدولة وتحصيل 800 دينار.

واوضح فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي في بيان صحافي للبلدية امس بان المفتشين حرروا 73 مخالفة طبقاً للقرارات الوزارية 172 لسنة 2006 و87 لسنة 2015 الخاصين بلائحة الاعلانات والمحلات العامة والمقلقة للراحة بالاضافة الى تحرير 11 مخالفة بناء طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 وبين بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل معها من خلال الخط الساخن “1855555” التابع لفريق الطوارئ قد بلغ 191 شكوى، لافتا الى تحرير5 مخالفات لباعة جائلين.

واشار العنزي الى توجيه 36 أنذارا داخل العقار طبقا للقرار الوزارئ 206 لسنة 2009 و47 انذار التعديات على املاك الدولة توجيه 101 تنبيه تعديا على املاك الدولة طبقا للائحة الزراعة 172 لسنة 1980 فضلا عن 16 انذارا طبقا لائحة النظافة ونقل السيارات المهملة والسكراب.

وأوضح العنزى بأنه تم إزالة 51 تعدياً وفق لائحة الزراعة 172 لسنة 2007 ومرسوم على أملاك الدولة 105 لسنة 1980، الى جانب إزالة 3 تعديات على املاك الدولة وفق قانون السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة رقم 18 لسنة 1978.

واضاف أما فيما يخص استغلال العقارلغير الغرض المرخص لاجله فقد تم اخلاء 15 من البقالات والمعارض والحضانات والتعامل مع 6 شكاوى إقامة معرض، مشيرا إلى أنه تم غلق محلين إدارياً وفتح 6 محال إلى جانب توجيه 31 تعهداً طبقا للقرار الوزاري 87 لسنة 2015.