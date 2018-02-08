«طيران الجزيرة» تحقق 8٫2 مليون دينار أرباحا صافية عن 2017 وتوصي بتوزيع 35 فلسا نقدا

أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس عن نتائجها المالية للعام 2017، محققةً أرباحاً تشغيليةً بلغت 7.7 ٪ وأرباحاً صافيةً بلغت 8.2 مليون دينار.

اما أبرز النتائج المالية للعام 2017 في: بلغت الإيرادات التشغيلية 56.6 مليون دينار، مرتفعةً بنسبة 7.3 % عن العام 2016.

بلغت الأرباح التشغيلية 7.7 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 12.1 % عن العام 2016.

بلغت الأرباح الصافية 8.2 مليون دينار، منخفضةً بنسبة 23.7 % عن العام 2016 (تتضمن الأرباح الصافية للعام 2016 أرباحاً غير متكرّرة بقيمة 2.4 مليون دينار ناتجة عن تحويل احتياطي عملات أجنبية تم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل).

أما أبرز التطورات التشغيلية للعام 2017:

إطلاق ثلاث وجهات جديدة: الدوحة وباكو وحيدر آباد في الهند.

بلغ معدّل إشغال المقاعد 73.9 %، مرتفعاً بنسبة 6.7 % عن العام 2016

– بلغت كفاءة استخدام أسطول الطائرات 10.9 ساعة مرتفعةً بنسبة 6.9 % عن العام 2016.

– العلامة التجارية وتجربة السفر: إطلاق سلسلة من التطويرات على علامتها التجارية شملت إطلاق علامة تجارية جديدة للشركة، وإطلاق المقصورة الجديدة والصبغة الجديدة لأسطول طائرات الشركة، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني ليتميّز ببنية تحتية رقمية قوية للتجارة الإلكترونية لتقديم خدمة أسرع وأفضل لتلبية احتياجات العملاء.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «كان عام 2017 سنة تحول كبيرة في المنتج الذي نقدمه. فقد استثمرنا في تنفيذ مشاريع توفّر تساهم في تعزيز وتطوير تجربة السفر لعملائنا سواءً على الأرض أو في الجو، وأطلقنا العلامة التجارية الجديدة واستثمرنا بشكلٍ كثيف في تطوير البنية التحتية الرقمية وفي الموقع الإلكتروني لتسهيل عملية الحجز وتعزيز تواصلنا مع عملائنا وتحسين إيرادات الشركة، كما قمنا بإطلاق أسطول طائراتنا بحلته الداخلية الجديدة».

وختم بودي ان: «عام 2018 لن يقل أهمية عن العام المنصرم لما يحمله من مبادرات ومشاريع تحوّليةٍ كبيرةٍ. فإنّ مبنى الركاب المتطور والمخصص لركاب شركة طيران الجزيرة والذي تجري أعمال الإنشاء فيه على قدمٍ وساق، سوف يتم إطلاقه في الربع الأول من العام 2018 تزامناً مع مضينا قدماً بتدشين خمس وجهات جديدة في النصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك كوشين وأحمد آباد (تم إطلاقهما في يناير)، لاهور، وتبليسي».