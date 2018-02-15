أطلقت «طيران الجزيرة»، أحدث عروض «يوم الجمعة المميّز» بمناسبة أعياد الكويت الوطنية. ويأتي هذا العرض الحصري، لمكافأة عملاء طيران الجزيرة وتلبية احتياجاتهم من خلال تقديم تذاكر مخفضة للوجهات الشهيرة.

ويمنح العرض كل مسافري «طيران الجزيرة» من الكويت كل يوم جمعة فرص حصرية، تذاكر مخفضة للوجهات المختلفة. عروض «هلا فبراير» متاحة يوم الجمعة، 16 فبراير فقط ويسري ما بين الساعة 12:01 منتصف الليل وحتى 11:59 مساءً. الوجهات هذا الأسبوع ستكون من الكويت إلى: بيروت و عمّان بسعر 29 د.ك، وباكو بـ 37 د.ك لرحلة الذهاب، لفترة السفر بين 16 فبراير و30 أبريل، 2018.

وشجعت الشركة المسافرين على الاستفادة من عروض «يوم الجمعة المميّز» الحصرية عن طريق الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (www.jazeeraairways.com)، عبر تطبيق طيران الجزيرة أو بالاتصال على 177.