أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران لا محيد لها عن مواجهة واشنطن وإيقاف تدخلاتها في سورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الالكتروني، عن ظريف القول، على هامش منتدى فالداي في موسكو، “نعتقد أن سياسة واشنطن ووجود قواتها على الأرض بسورية واستغلال السكان المحليين لتحقيق أهدافها خطير جدا، ولا بد من مواجهة واشنطن وإيقاف تصرفاتها هناك”.

من جانبه، كشف نائب المرشد الإيراني في “الحرس الثوري” علي سعيدي، أن ما تشهده سورية ولبنان والعراق من أوضاع متأزمة؛ هو نتيجة طبيعية لانتقال ثقافة “الباسيج” الإيرانية.

ونقل موقع “عاجل” الالكتروني، عن تقرير لوكالة أنباء “مهر”، وصف سعيدي، الستراتيجية الإيرانية بـ”العملة ذات الوجهين”، معتبرًا أن الوجه الأول يمثل تصدير الثورة للدول المجاورة، والثاني يُعنى بإدارة الدولة في الداخل، موضحا أن حالة الفشل التي تمر بها الدولة، ترجع إلى “تفشي الفساد وتفضيل المصالح الشخصية للمسؤولين”.

إلى ذلك، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا يكشف عمق التدخل الإيراني في حرب نظام الأسد على المدنيين، والبنى التحتية التي تؤسسها طهران لتحويل سورية إلى ساحة مواجهات مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن واقعة دخول الطائرة بدون طيار الإيرانية المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر، عمقت المخاوف بشأن ما إذا كانت حرب كارثية جديدة تختمر في الشرق الأوسط، بسبب ما نتج عنها من سلسلة سريعة من الضربات والضربات المضادة.

وذكرت أن إيران، نشرت مستشارين تكتيكيين تابعين لـ “الحرس الثوري” في القواعد العسكرية بجميع أنحاء سورية، كما أن قياداتهم، تظهر بانتظام في الخطوط الأمامية لقيادة المعارك، بالإضافة لبناء ودعم شبكة من الميليشيات التي تضم آلاف المقاتلين المدربين.

كما أدخلت إيران، تكنولوجيا جديدة إلى القتال، مثل الطائرات بدون طيار، وتقنيات التجسس، بالإضافة لاحتمال قيامها بهجمات جوية.