تبدأ الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تصوير أول مشاهدها في مسلسل «نسر الصعيد» بداية الأسبوع المقبل، من دون بطل العمل الفنان محمد رمضان، وهي المشاهد التي تجمعها مع كل من أحمد خالد صالح، سلوى خطاب، وعايدة رياض في أحد الستديوهات الخاصة.

تجسد عائشة في العمل شخصية بنت عم بطل العمل محمد رمضان، وتعيش معه في الصعيد ويحدث بينهما بعض الأمور المهمة التي تتضمنها أحداث المسلسل الذي تراهن عليه بقوة وتعتبره جديدًا ومختلفًا عليها تمامًا عن أدوارها السابقة.

مسلسل «نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان، عائشة بن أحمد، درة، سلوى خطاب، دينا، عايدة رياض، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر عفيفي، ومحمد حاتم، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التلفزيونية.

من ناحية أخرى انتهت عائشة من تصوير عدد كبير من مشاهدها في مسلسل «ورا الشمس» مع المخرج أحمد سمير فرج، المكون من 60 حلقة، من تأليف محمد ناير، وبطولة لقاء الخميسي، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عبدالرحمن أبو زهرة، طارق صبري، ميار الغيطي وتامر شلتوت، ومقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على القنوات الفضائية.

وانتهت عائشة اخيراً من تصوير جزء من مسلسل «المرآة السوداء» في أحد الستديوهات، وجمعتها المشاهد بكل من الفنانة شيري عادل، وهاني عادل، وهي تجسد من خلاله أحد الأدوار المهمة التي تراهن عليه عند عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف محمد دياب، وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، ويشارك في بطولته بجانب عائشة كل من شيري عادل، شريف سلامة، هاني عادل، ويسرا المسعودي، ومن المقرر عرضه في دورة رمضان المقبل وتدور أحداثه حول داعش ومكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى أكدت الممثلة التونسية على أنها تتمنى تنفيذ جزء ثان من فيلم «الخلية»، مشيرة إلى أن قصته حقيقية للغاية وتستحق عمل أجزاء منها، مشيرة إلى أن نجاح الفيلم حين عرضه في السينما منذ عدة أشهر، كفيل بنجاح اجزاء عدة من الفيلم.

وعن العمل مع أحمد عز شددت على أن عز صاحب «كاريزما» خاصة وخفة ظل تجعله يحتفظ برصيد هائل لدى الجمهور، متمنية العمل معه مرات أخرى.

وكانت عائشة احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها، وحرصت الفنانة فريال يوسف على تقديم التهاني لمواطنتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».