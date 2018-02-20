“عادل كرم لايف من بيروت” أول مارس على “Netflix”

أعلنت شركة “Netflix” عن أن عملها الكوميدي الأول من الشرق الأوسط بعنوان “عادل كرم: لايف من بيروت”، سيعرض في الأول من مارس المقبل.

العرض الكوميدي أعاد عادل إلى بلده الأم وسجله في كازينو لبنان، ويتطرق فيه بأسلوبه الفكاهي والساخر إلى شتى المواضيع، بدءا من العلاقات ووصولا إلى القضايا الاجتماعية التي يواجهها العرب.

وبأسلوبه الفريد والجريء، سيتحدث كرم عن تجارب شخصية عن عادات اللبنانيين وكيف يحيون بعضهم البعض بالقبلات، وشغفهم بتناول الطعام، وتصنيفاتهم للمستشفيات، ونصائح الزواج، وغيرها الكثير.

ومع تألقه وسرعة انتشار شعبيته في العروض الكوميدية الخاصة، ينضم عادل الآن إلى كبار نجوم الكوميديا المميزين مثل جاد المالح، جاك وايتهول، وبيبي غويلو، في إطار سعي شبكة “Netflix” لتقديم مواهب عالمية كبيرة الى “جمهور حول العالم”.