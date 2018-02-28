عادل كرم للحريري: إن شاء الله نقدّم لك “الأوسكار”

بيروت- “السياسة”:

نشر مقدم برنامج “هيدا حكي” الممثل عادل كرم على حسابه عبر “انستاغرام” صورة جمعته مع رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط قبل توجه الرئيس الحريري إلى المملكة العربية السعودية، وأرفقها بتعليق: “من بيت الوسط، بيت كل لبنان، لحظات قبل مغادرة دولة الرئيس سعد الدين الحريري الى المملكة العربية السعودية ومغادرتي إلى حفل “الاوسكار”، عشاء ولقاء من القلب وكل التوفيق إلك يا شيخ سعد، وانشاء الله منرجع ومنقدملك الاوسكار”.

بدوره، رد الحريري على حسابه الخاص على “تويتر” على صورة كرم التي نشرها أيضاً على موقع “تويتر”، متمنياً التوفيق لكرم. وقال له: “الله يوفقكم، وكل لبنان فخور فيكم”.