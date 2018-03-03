عارضة روسية تعرض صفقة على واشنطن بعد القبض عليها

واشنطن – وكالات:

طلبت عارضة متورطة في فضيحة، تتضمن أفراداً من الأقلية الروسية الحاكمة، من سفارة الولايات المتحدة لدى تايلند، الحصول على اللجوء السياسي مقابل تقديمها معلومات بشأن علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموسكو، إذا استطاعت تجنب تسليمها إلى روسيا.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أنه ألقي القبض على أناستازيا فاشوكيفيتش وتسعة روس آخرين بسبب ممارستهم عملاً غير قانوني في تايلاند، الإثنين الماضي.

وكانت أناستازيا تسببت في فضيحة بنشر مقاطع فيديو على “إنستغرام”، يزعم أنها تظهر قطب صناعة المعادن في روسيا أوليغ ديريباسكا وهو يناقش العلاقات الأميركية مع نائب رئيس الوزراء سيرغي بريخودكو على متن يخت.

وزعمت أناستازيا أن لديها أدلة على نشاطات موسكو أثناء الانتخابات الأميركية في منشور على موقع “إنستغرام” الثلاثاء الماضي.

وقالت “أنا على استعداد لأن أكشف لكم جميع الألغاز التي لم تعرفوها من قبل، وأن أؤكدها بالصوت والصورة بشأن الانتخابات في الولايات المتحدة، أنا أعرف الكثير”.

وقال ممثلها إنه سلم الرسالة إلى موظف بالسفارة الأميركية في بانكوك.

من جهة أخرى، كشفت وثائق مسربة نشرتها قناة “فوكس نيوز” الإخبارية عن مصادر جمهورية عن محاولات الديمقراطيين إجراء اتصالات بالجاسوس البريطاني كريستوفر ستيل، كاتب الملف الذي يربط حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بروسيا.

إلى ذلك، ندد الكرملين أمس، بتمديد العقوبات الأميركية على روسيا، واصفاً إياها بـ”غير القانونية والمؤذية”.