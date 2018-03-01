عاشور لـ “الداخلية” احراق البدون نفسه يستوجب المعالجة… لا التشهير

طالب النائب صالح عاشور وزراء الخارجية والداخلية والإعلام بوقف إحالة المغردين إلى النيابة العامة بسبب انتقادهم سياسات بعض الدول الخليجية حول القضايا الإقليمية أو السياسية أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتعامل مع المغردين الكويتيين بمثل ما تتعامل به هذه الدول الخليجية مع مغرديها عند انتقادهم الكويت، مبينا أن هذه الدول لم تصدر أي حكم ضد المغردين فيها وإكتفت بتوقيعهم على تعهدات بعدم تكرار تغريداتهم.

وقال عاشور في تصريح صحافي أمس: إن الكل يسمع ويقرأ عن الأحكام القضائية التي تصدر على المغردين وغالبا تتجاوز ٥ سنوات والجرم في هذه الأحكام يرجع إلى تغريدات نقد وانتقاد لدول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين، بسبب إختلاف وجهات النظر حول القضايا السياسية والإقليمية المتعلقة بحرب اليمن أو البحرين او القضايا المتعلقة بغياب الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان .

وبين أنه في المقابل هناك العديد من المغردين من هذه الدول ينتقدون بشكل يومي سياسة الكويت بما فيها دعوة سمو الأمير إلى اعمار العراق وكذلك لحكومة الكويت وللشعب الكويتي، ويكتفى في هذه الدول بتوقيع المغردين على تعهدات بعدم تكرار مثل هذه التغريدات، مؤكدا أنه لم يصدر إلى الآن أي حكم ضد المغردين في هذه الدول لنقدهم سياسة الكويت بل وحتى التجرؤ على مقام سمو الأمير.

وأوضح أن عشرات الشباب الكويتيين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب انتقادهم سياسات بعض الدول الخليجية، وبعضهم إضطر إلى الهرب خارج الكويت، مشددا على أننا ضد التعرض والنقد المسيء ولكننا في الوقت ذاته ضد سجن المغردين.

وأكد عاشور أن الكويت كانت تعرف في السابق بأنها دولة الحريات والرأي والرأي الآخر، وكنا نفتخر بعدم وجود أي سجين رأي، ولكن هذا الأمر انتفى الآن، وبالتالي يجب أن نتحمل بمسؤوليتنا الوطنية في الحفاظ على أبنائنا والاكتفاء بأخذ تعهد منهم.

وفي موضوع آخر، طالب عاشور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمسؤولين في الوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالوقوف على أسباب تكرار حوادث الإنتحار لدى أبناء فئة البدون، مشددا على أن الكويت بلد الإنسانية وأميرها أمير الإنسانية وتكرار هذه الأحداث سيكون لها صدى عالمي يسيء لسمعة الكويت.

وقال: إن الموضوع خطير وخطابي لوزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة بأنه لا يعقل أن يقوم خلال فترة قصيرة اثنان من البدون بإحراق نفسيهما، وبدلا من أن تقوم الوزارة بالوقوف على أسباب هذا العمل الكبير وغير المألوف، اذا بها تشهر بهما، وتذكر أنهما إما أصحاب سوابق أو صادرهم ضدهم أحكام أو مطلوبين، مؤكدا أن التشهير وتوجيه التهم دون صدور أحكام نهائية مرفوض جملة وتفصيلا.

وبين أن دور وزارة الداخلية معالجة قضية البدون وتجنيس المستحقين وتوظيف أبناء العسكريين وأبناء الكويتيات ومن يستحق في وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الحكومية حسب شهاداتهم وتخصصهم، مشيرا الى أن قضية البدون قضية أمن وطني.

ورفض هذا الأسلوب الإعلامي الذي تعاملت به وزارة الداخلية مع القضية التي حصلت نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية وضغوط الجهاز المركزي او وزارة الداخلي او جهات حكومية، مؤكدا أن على الوزارة العمل على حل القضية جذريا وعدم التشهير بالناس وأنه سيتابع هذه القضية الى ان نصل الى نتيجة واضحة.