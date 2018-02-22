• تأخر استدعاء الطلبة المقبولين بأكاديمية سعد العبد الله يفتح الباب لمساءلة وزير الداخلية

• الطبطبائي: بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبر

• الحربش: سنجري مشاورات مع الجميع من أجل تحرك جماعي قوي ولن أستبق الأحداث

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فرضت الاحتفالات بالأعياد الوطنية حالة من الهدوء “الموقت” على العلاقة بين السلطتين فيما عبّرت مصادر مطلعة عن خشيتها من أن يكون ذلك الهدوء هو الذي يسبق العاصفة، مؤكدة أن المجلس سيعود الى الانعقاد في 6 مارس المقبل على وقع حفنة من الاستجوابات من بينها أكثر من استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية قضايا سجن النواب ورفع سقف الدين العام، فضلا عن استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وآخر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ما لم تحسم قضية الطلبة الضباط في اكاديمية سعد العبد الله.

وأشارت المصادر إلى أن تأخر استدعاء الطلبة الضباط المقبولين في الاكاديمية وتفويت العام الدراسي عليهم قد تكون احدى القضايا الخلافية المثيرة للجدل بين السلطتين خلال الفترة المقبلة،لا سيما ان الطلبة أُبلغوا بقبولهم واستيفائهم للشروط وبات مستقبلهم مهددا.

ورجحت أن يتبنى القضية أكثر من نائب ما لم تشرع الأكاديمية في استقبالهم وترتيب اجراءات بدء العام الاكاديمي، لافتة إلى أن لجنة الداخلية والدفاع في المجلس ستستدعي الوزير الجراح لبحث القضية، فضلا عن النظر بملف تجنيس ابناء الكويتيات.

المخاوف من “تصعيد نيابي” في مواجهة الحكومة ووزرائها عززتها أمس تصريحات نيابية اتخذت من “الاصلاح” عنوانا رئيسا من دون أن تخلو من تهديدات مبطنة.

في هذا السياق،قال مقرر لجنة حقوق الانسان النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس:بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر لذا لدينا رغبة بالاصلاح اكبر مما مضى، وخصوصا بعد أن لاحظنا مواطن الخلل بتمعن وتفكر اكثر”.

وأضاف: إن هذه الرغبة زادت بعدما رأينا ان قوى الفساد تغلغلت في كل اجهزة الدولة ومفاصلها وتحاول ان تضغط لتحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة الغنية، وكل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق القانونية وغير القانونية، المشروعة وغير المشروعة .

بدوره،قال عضو اللجنة ذاتها النائب جمعان الحربش:سنجري مشاورات مع جميع النواب في المرحلة المقبلة ولن نخطو خطوة متعجلة لكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قوي لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها، مبينا أن الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، لكن واجب نواب الأمة سيأخذ مساره ولن أستبق الأحداث ، واعدا بأن يكون “القادم أفضل”.