* جيسيكا عازار لـ”السياسة”: زمن الترهيب ما عاد موجوداً

* سعيد لـ”السياسة”: عدنا إلى النظام الأمني اللبناني الإيراني

* جعجع رفض تهديد الإعلاميين وتقييد حريتهم

بيروت – “السياسة”:

لم تهدأ عاصفة الردود على التهديدات التي وجهها اللواء جميل السيّد، مرشح “حزب الله” للانتخابات النيابية إلى الإعلامية مي شدياق، بعد الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية في محطة “أم تي في” جيسيكا عازار، وسط تزايد المخاوف من وجود مخطط لكم الأفواه في لبنان، وصولاً إلى تهديد الإعلاميات.

وقالت عازار لـ”السياسة”، إن “هذا أسلوب اعتادوا أن يتعاملوا به مع الناس، كما كان النظام السوري يتعامل مع اللبنانيين عندما كان في لبنان”، مشيرةً إلى أنها لن تزيل الـ”Retweet”، لأنها مقتنعة به. وأضافت “الأمور لا تسير بهذه الطريقة ولا يمكن التعامل مع الإعلام بهذه الطريقة، فزمن الترهيب ما عاد موجوداً، انتهينا منه منذ العام 2005، وللأسف فإنه عندما تتحدث المرأة في السياسة والشأن العام، يرد عليها بتجريح الكرامات والأمور الشخصية، فلو تحدث الرجل لكانوا ردوا عليه بالسياسة، فهذا مستوى لا يليق بأصحابه، وإذا كانوا التجأوا للقضاء، فأنا بدوري سألجأ إلى القضاء، وإذا كانت المعركة بدأت حالياً بالشتم، فإنها قد تذهب بعدها إلى فبركة ملفات، كونهم معتادين على هذه الأمور منذ عهد النظام السوري في لبنان، وسأطلب من القضاء أن يتدخل وأتمنى أن يسرع في إصدار قراراته، من أجل حماية حرية الإعلام والإعلاميين”.

وأشارت إلى أن وزير الإعلام ملحم رياشي عبر عن تضامنه معها، وأكد رفضه المس بالإعلاميين، لأن حرية الإعلام مقدسة.

من جهتها، أكدت شدياق لـ”السياسة”، أن “حزب الله” يعمل على إعادة رموز الوصاية والاحتلال السوري خلال كل الحقبة التي سبقت العام 2005، وأعني حقبة الضغوطات وأعمال المخابرات، فهم يحاولون على الطريقة الإيرانية، التهويل على الناس لأنهم يستقوون بالسلاح، ومن خلال تسمية بعض الرموز لإدخالها إلى المجلس النيابي، وليس مستغرباً أن يكون الهدف من تبني ترشيح حزب الله لجميل السيد، كما قال نائب حزب البعث عاصم قانصوه، تأمين حصانة له، خشية صدور أحكام عن المحكمة الدولية”.

وأشارت إلى أن “الوزير رياشي والنائب غازي العريضي اتصلا بي متضامنين ومستنكرين ما تعرضت له من قبل السيد، كما أن اتصالات عدة جاءتني من شخصيات سياسية وإعلامية متضامنة معي ومدينة تهديده لي”.

وأضافت “أنا من الناس الذين لا يركعون ولو كنت على قدم واحدة ولو لم يتبق لي إلا قدم واحدة، فلن أركع وليهددوا غيري، فأنا عصية على التهديد”.

وأضافت “صحيح أن الربيع العربي فشل في كثير من البلدان، لكن نحن في لبنان، أسياد الثورات ولم يتمكنوا من إخضاعنا”.

بدوره، قال النائب السابق فارس سعيد لـ”السياسة”، “أن تستدعي المبادرة الوطنية رداً من رئيس الجمهورية شخصياً ومن رئيس الحكومة، فهذا يعني أنها في المكان الصحيح”، مشيراً إلى أن “خوف المسؤولين من اجتماع المبادرة الوطنية، سببه أنهم ضعفاء، فلو كانوا أقوياء لا يخافون”.

وأكد “سنتصل بفندق البريستول لاستضافة اجتماعنا”، مشدداً على أنه خائف على الحريات العامة في لبنان، “وإذا كان من يقول بأنه غير قادر على تأمين أمن اجتماع سياسي في فندق، كيف عليه أن يؤمن على مليون وسبعمائة ألف لبناني أن ينتخبوا بعد نحو عشرة أسابيع في يومٍ واحد”.

وأضاف “عدنا إلى عهد الجهاز الأمني المشترك اللبناني – الإيراني الذي حل مكان الجهاز الأمني اللبناني – السوري”.

وفيما أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي اتصل بالإعلامية عازار متضامناً، رفضه تهديد الإعلاميين وتقييد حريتهم، رد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور على السيد، فأشار إلى أنه يختلف مع “حزب الله” في كل الأمور، ولكنه عودنا على اختيار وزراء ونواب يحترمون أنفسهم والآخرين.

وشبّه مستشار الشؤون السياسية في “أم تي في” المحامي أنطوان سعد تصرف السيد مع الإعلاميين، بأنه “يذكرنا بعهد رستم غزالة الذي انتهينا منه”.

في المقابل، تفاجأت الأوساط الإعلامية والسياسية، بإقدام النائب السابق غبريال المر والد ميشال المر المدير العام للمحطة على الاتصال بالسيد، مستنكراً الهجوم عليه من قبل المحطة.

إلى ذلك، توجه السيد في تغريدة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً، “إنت رئيس حكومة لبنان عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذم فينا؟ هذا هو فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟”.

وأضاف “عندما أذلوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصديق ضد أبيك وضدنا! عذراً محمد بن سلمان طلعت بتعرفوا أكثر منا”.