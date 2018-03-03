عالمة في «ناسا» تستعرض في جامعة الخليج استكشاف الفضاء وبعثات المريخ

تستضيف جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الابعاد المقبل ندوةً علميةً بالتنسيق مع السفارة الأميركية، تترأسها المهندسة زينب ناجين كوكس، إحدى أبرز علماء مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا الفضائية، وتطرح خلالها رؤى وأفكاراً حول مواضيع مهمة منها استكشاف الفضاء، والبعثات إلى المريخ، ودور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويحضر الندوة القيادات العليا بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وجمع من الموظفين والطلبة.

عبر رئيس مركز الدراسات العالمي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مارتن روسنستوك عن سعادته لإقامة هذه الندوة واستضافة واحدة من أبرز علماء وكالة «ناسا» الفضائية خاصةً أننا نحاول بإستمرار إيجاد طرق جديدة لتعزيز الخبرة الأكاديمية للجامعة من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين أفضل المفكرين والباحثين في العالم وتقديم وجهات نظر فريدة بهدف الاستفادة منها».

وسوف تستعرض المهندسة كوكس من واقع خبرتها الواسعة تصوراتها حول العديد من المهمات التي قامت بها، وتتطرق إلى مواضيع علمية مهمة مثل التحضيرات اللازمة لهبوط مركبة فضائية آلية على كوكب آخر، والمتطلبات التكنولوجية لذلك، كما أنها سوف تتحدث عن الآثار الواقعة على الإنسان من خلال إدارة الروبوت. وكذلك العديد من المزايا حول دخول المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد.

وتعد زينب كوكس واحدة ضمن مجموعة من المهندسين الكبار في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا»، حيث عملت كمهندسة نظم ومديرة للعديد من البعثات الفضائية بين الكواكب، بما في ذلك بعثة غاليليو إلى كوكب المشتري، وبعثة متجول المريخ، ومهمة تلسكوب كيبلر للبحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض حول النجوم الأخرى. وتشغل حالياً مهمة قائد بعثة فريق العمليات التابع لمختبر علوم المريخ، والمركبة الجوالة كيوريوسيتي، التي حطّت على سطح المريخ في أغسطس 2012، وبفضلها تم إستكشاف المريخ منذ ذلك الحين.