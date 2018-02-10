رام الله – وكالات: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه يعول على “دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن، للمساهمة في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من تأثير على الأمن والسلم العالميين”.

وشدد عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على أهمية التمسك بالعمل السياسي والمفاوضات كطريق لتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال، وفق حل الدولتين على حدود العام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية”.

وقال “إننا لم نرفض المفاوضات يوماً، وكنا وما زلنا على الاستعداد لها، وإن تشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن دول متعددة هي السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات”، مثمناً مواقف الهند تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقوفها على الدوام إلى جانب الحق والعدل والسلام في فلسطين.

وأعرب عن شكره للهند على تمويل عدد من المشروعات المهمة التي ستسهم في بناء المؤسسات الوطنية، وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى الحرص على التعاون المشترك لتعزيز العلاقات في المجالات الأمنية، ومحاربة الإرهاب.

من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال أمس، احتفالاً لتكريم المديرين والمعلمين المتميزين، بتنظيم من مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في مدرسة الشابات المسلمات في المدينة، وبحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من شرطة الاحتلال منعت صيدم من الوصول إلى موقع الاحتفال، واقتحمت المدرسة وأرغمت المعلمين والمدراء على مغادرتها وسلمت مديرها أمراً موقعاً من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بمنع الفعالية.

على صعيد آخر، دعا مسؤولون فلسطينيون أول من أمس، إلى دعم المسجد الأقصى ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، مشيرين إلى أن إسرائيل تنفق عشرة ملايين دولار يومياً لتهويد المدينة المحتلة.

جاء ذلك في كلمات ألقاها عدد من المسؤولين خلال ندوة بشأن “هوية القدس ومركزها الديني والحضاري”، ضمن المعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال المدير السابق للمسجد الأقصى ناجح بكيرات إن إسرائيل تنفق عشرة ملايين دولار يومياً لتهويد القدس، فيما أنشأت الدول العربية صندوق دعم المسجد الأقصى “نسيته فيما بعد”، ما أثر على جهود مواجهة التهويد وصيانة المقدسات الإسلامية.

إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أول من أمس، عن إصابة 292 فلسطينياً بجراح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمواقع متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وذكرت أن من بين المصابين بالضفة 12 بالرصاص الحي و58 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و195 مصاباً بحالات اختناق.