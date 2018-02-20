نيويورك – وكالات: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، أمس، إلى إيجاد إطار أوسع لمفاوضات السلام من دون رعاية أميركية.

وانتقد عباس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قرار الإدارة الأميركية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعياً إلى تجميد قرار ترامب بشأن مدينة القدس ووقف إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها.

وقال إن “القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وهي عاصمتنا ونريدها مدينة مفتوحة لأتباع كل الأديان”، مشيراً إلى أن واشنطن قررت إزاحة القدس من ملف المفاوضات.

ودعا قوى دولية متعددة للتمهيد لمفاوضات سلام بديلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة، مؤكداً رفضه أي حل مخالف للشرعية الدولية.

وأضاف “لم نرفض المفاوضات وهي الطريق الوحيد للوصول إلى السلام”.

وأعرب عن الاستعداد لتبادل طفيف للأراضي مع إسرائيل.

وأشار إلى أن فلسطين دولة كاملة العضوية في 105 مؤسسات ومنظمات دولية، مضيفاً إن الأمم المتحدة أخفقت في تنفيذ 705 قرارات صادرة عن الجمعية العامة و86 قراراً عن مجلس الأمن.

وتضمنت خطة السلام الفلسطينية التي طرحها عباس وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بما فيها الاستيطان وإلغاء قرار ترامب بشأن القدس والتحضير لمؤتمر دولي واسع تنتج عنه مرجعية دولية تحضر للمفاوضات والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.

وفور انتهاء كلمته وبدء كلمة المندوب الإسرائيلي غادر عباس الجلسة متجاهلاً الكلمة الإسرائيلية.

في سياق متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين.

في المقابل، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في كلمة ألقاها أمام وفد من اليهود الأميركيين بالقدس، إن “المستوطنين باقون بالضفة الغربية وأي إخلاء لهم سيتسبب في حرب أهلية إسرائيلية كما سيرفض ضباط متدينون تنفيذ الأوامر”.

واتهم السلطة الفلسطينية بأنها لم تبن مؤسسات قادرة على العيش بسلام مع إسرائيل.

على صعيد آخر، التقى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أول من أمس، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية يواف مورداخاي برام الله، في اجتماع هو الأولى منذ قرار ترامب بشأن القدس.

وفي القدس، هدمت السلطات الإسرائيلية أمس، منزلاً فلسطينياً، بزعم البناء من دون ترخيص.

وفي غزة، شهدت محافظات القطاع أمس، إضراباً عاماً، رفضاً للحصار الاسرائيلي منذ نحو عشر سنوات.

إلى ذلك، تحاول الحكومة الإسرائيلية دفع مشروع قانون “تقييد الأذان”، مجدداً، في الكنيست وسط انتقادات من النواب العرب.

ويقضي المشروع بمنع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.