كتب – مفرح حجاب:

اعتبر الفنان القدير عبدالامام عبدالله ان الدراما الكويتية تسير بشكل جيد، وانه لا يمكن تعطيلها لسبب او لآخر، والدليل هذا الكم الكبير من الاعمال التي يتم انجازها، سواء لصالح “تلفزيون الكويت” او القنوات الفضائية الخاصة، مشيرا الى ان كل القراءات التي تم تداولها حول خفض عدد الاعمال خلال الفترة الماضية لم يكن لها تأثير على الواقع.

وقال عبدالله ان الدراما الكويتية بالتحديد صناعة مهمة في هذه المنطقة من العالم العربي وان وجود مثيلتها في الدول المجاورة لا يؤثر عليها لانها دائما تبني وتؤسس بريادتها وكوادرها والدليل مشاركة كم كبير من الفنانين والفنيين والمخرجين الكويتيين في الاعمال الخليجية، وهذا الامر يثلج صدورنا، كذلك عندما يشارك اشقاؤنا في اعمالنا، لافتا الى ان الاحداث الاقليمية لم يكن لها تأثير كبير على الواقع الفني الخليجي بالشكل الذي كان يتحدث عنه البعض.

وكشف عبدالله عن ان الاحداث الاقليمية والمزاج العربي شكلا لصناعة الدراما دون غيرها من الفنون حالة من الترقب والانتظار لدى القائمين عليها فقط، لا سيما ان هذه الصناعة مكلفة وتحتاج الى بعض التفكير والدراسة من قبل المنتجين والقنوات الفضائية، لكن من الواضح انه من الصعب تهميشها او حتى وجود بديل فني يحل محلها في اسواق الترفيه وهو امر يبشر بخير، ملمحا الى ان هناك عدداً كبيراً من الاعمال قد تم انجازها، واعمال اخرى يتم تصويرها في الكويت وان مرحلة ما قبل رمضان ستشهد نشاطا اكثر.

ودعا عبدالامام الى الاستفادة من المرحلة الماضية وعدم الدخول في مغامرات لا تخدم العمل الدرامي سواء من قبل الجيل الجديد او حتى بعض المنتجين، لان عدم النظر بواقعية في صناعة الدراما اصبح اكثر كلفة للجميع، متمنيا ان تزدهر الدراما اكثر واكثر في الكويت، لانها تجعل هناك حياة وحركة فنية رائعة.

وفيما يتعلق بمشاركته الجديدة في الدراما، قال: ما زلت اواصل مع المخرج البحريني احمد المقلة والفنانين هيا عبدالسلام ومحمد العجيمي واخرين تصوير مسلسل “الخافي اعظم”، وسأنتقل بعد ذلك الى تصوير مسلسل “عمود البيت”، من انتاج واخراج غافل فاضل، منوها الى انه يجسد في الاول دور وصفه بـ”الخطير” الذي لم يقدمه من قبل، وستكون هناك ردود فعل طيبة عنه.

واضاف عبدالله: اجسد في مسلسل “الخافي اعظم” دور شخص من ذوي الاحتياجات يشاهد كوارث لايستطيع التعبير عنها، منها مشاكل تقع لاقرب اصدقائه وحالة قتل وغيرها، لكن في نهاية الاحداث تنكشف الامور، الا انه يعكس معاناة نفسية وجسدية كبيرة، مشيرا الى ان مثل هذه الادوار تحتاج تركيزا كبيرا من الفنان حتى يتقنها بشكل جيد لتصل الى الجمهور.