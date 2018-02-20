عبدالحميد جمعة ومسعود أمر الله “شخصية العام العربية السينمائية”

قرر مركز السينما العربية منح كل من عبدالحميد جمعة رئيس مهرجان “دبي السينمائي الدولي”، ومسعود امر الله آل علي المدير الفني للمهرجان جائزة شخصية العام العربية السينمائية، التي يمنحها مركز السينما العربية بالتعاون مع مجلة “هوليوود ريبورتر” لتكون تلك المرة الاولى التي يتم تقديم هذا النوع من الجوائز الى مديري مهرجان سينمائي، وستقدم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان “برلين” السينمائي الدولي”، المقام حاليا.

وعلق محرر الاخبار الدولية في مجلة “هوليوود ريبورتر” كيفن كاسيدي على اختيار الفائزين، قائلا: “ما يستحق التقدير والاحتفاء به هنا هو خلق وادارة مهرجان وادارة بيئة عمل ابداعية طوال 15 عاما، مع الاستمرار في الالهام وقيادة وعرض الافلام العربية لجمهور دولي، وهذا يجعلنا نفخر بالتعاون مع مركز السينما العربية في تقديم النسخة الاولى من جائزة شخصية العام العربية السينمائية لقائدي مهرجان دبي السينمائي الدولي عبدالحميد جمعة ومسعود امر الله آل علي”.