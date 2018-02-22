عبدالسلام الزايد وأحمد الحريبي “من أحلى ديرة”

كتب – مطلق الزعبي:

طرح الفنان عبدالسلام الزايد اغنية وطنية مصورة وهي “دويتو” تجمعه مع الفنان احمد الحريبي، بعنوان “من احلى ديرة” صاغ كلماتها الشاعر سعد المسلم، ومن الحان واشراف فهد الناصر، واخراج راشد الشرقاوي، وتوزيع عبدالله العماني، وتريات حسن سعيد، ومكس وماستر صهيب العوضي، ومن انتاج شركة “كرنفال كونسبتس”.

الاغنية لاقت النجاح الكبير وردود فعل ايجابية، منذ طرحها بمناسبة العيد الوطني.

يذكر ان الفنان عبدالسلام الزايد طرح قبل فترة اغنية بعنوان “كلي انا” وهي من كلمات أحمد الصانع والحان مؤيد الزايد والاغنية حققت النجاح والانتشار الكبير.