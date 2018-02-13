أكدّ وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، أمس، أن الثورة الصناعية الرابعة فرصة الإمارات لصناعة الحياة والحضارة والتسامح والسعادة والأمل.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في جلسة بعنوان „كيف نجعل نظامنا التعليمي يخدم وظائف المستقبل؟“، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في يومها الختامي „اليوم ندخل ثورة اصطناعية جديدة تقرب العالم المادي من البشري، وليصبح كثير من مهاراتنا السابقة بلا فائدة، لذا نحتاج إلى قفزة نوعية في التعليم تنقله إلى آفاق غير تقليدية“.

وأوضح أننا „بحاجة إلى نظام جديد للتعليم على أساس التنافسية والنظرة المستقبلية والمرونة، ويعزز التميز والتفوق في كل المجالات“.

وأكد أن „إنجازات دولة الإمارات في قطاع التعليم لم تعد تشكّل مقياساً لتقدّمنا في المجال التعليمي ولا تتماشى مع طموحات الدولة، ومع دخول الروبوتات إلى جميع القطاعات، فإن نحو مليون و900 ألف وظيفة سيتم استبدالها في الإمارات بحسب دراسة ماكينزي، لكن سيكون هناك وظائف جديدة، لذا فإن رأس المال البشري سيكون هو العامل الرئيس في الثورة الصناعية“.

واعتبر أن „المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب لن تعود كافية في الثورة الصناعية الرابعة، فالوظائف الجديدة تتطلب مهارات متقدمة، لذا علينا إعادة النظر في نظامنا التعليمي، نحن بحاجةٍ إلى التخلي عن مهارات معيّنة وكسب مهاراتٍ مثل التفكير الناقد، والقدرة على التكيّف والصمود، ومفهوم التعلم مدى الحياة، وتوسيع الآفاق والسعي للتميز“.

وأكد أن رأس المال البشري هو العامل الرئيسي لنا في الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن الإمارات تشغل حالياً المرتبة الأولى عربياً والخامسة والأربعين عالمياً في مؤشر رأس المال البشري.

ولفت إلى أن „دولة الإمارات تستطيع تغيير ملامح الثورة الصناعية الجديدة“، مضيفاً إن „مستوى طلاب الإمارات مازال في المرحلة الأساسية والإعدادية أقل من المستويات العالمية حسب آخر المؤشرات، ونحن نسعى لتضييق الفجوة بيننا وبين دول العالم وعلى أبنائنا معرفة أن المنافسة ليست بينهم فقط وإنما مع باقي دول العالم“.