عبدالله ملك “ظلم ذوي القربي”

تلقى رئيس مسرح “أوال” البحريني الفنان القدير عبدالله ملك دعوة لحضور فعاليات مهرجان الفجيرة للمونودراما ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية بين 25 فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس المقبل.

يشهد المهرجان سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والادائية من مختلف قارات العالم، بالاضافة الى فنون شعبية من دولة الامارات، حيث تشكل عروض المونودراما الحدث الابرز وسط فعاليات المهرجان ويعرض مهرجان الفجيرة 13 عملا مونودراميا من تونس ومصر والكويت وعمان وفرنسا وروسيا واذربيجان وكندا وكوسوفو وجامايكا ومنغوليا وسريلانكا وايطاليا والولايات المتحدة، واضافة الى الندوات الطبيعية المصاحبة للعروض المونودرامية والندوة الفكرية، ينظم المهرجان عددا من الفعاليات المصاحبة.

من جانب ثان انضم الفنان عبدالله ملك الى فريق مسلسل “وظلم ذوي القربى” للمنتج الفنان قحطان القحطاني، تأليف حسين المهدي واخراج علي العلي ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين منهم نور، ابراهيم الحربي، سمية الخنة، حسن الماجد، عبدالله بوشهري، وعلى ان يعرض المسلسل في شهر رمضان.