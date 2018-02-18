القاهرة – آية ياسر:

أديب جزائري ينتمي لجيل الشباب تخطت موهبته حدود المغرب العربي وحصد عددًا من أهم الجوائز الثقافية بالوطن العربي أهمها:» جائزة سعاد الصباح 2017، جائزة كتارا 2017، جائزة آسيا جبار 2015، جائزة رئيس الجمهورية على معاشي 2012»، انه الأديب «عبد الوهاب عيساوي» الذي صدرت له رواية «الدوائر والأبواب»، وفازت مخطوطته سِفرُ أعمال المنسيين، بجائزة كتارا حول أعماله الأدبية والجوائز التي حصل عليها مؤخرًا كان لـ»السياسة» معه هذا الحوار:

– كيف تلقيت فوزك بجائزة سعاد الصباح 2017؟

/ أي جائزة للكاتب هي بداية مسيرة طويلة… وأي كاتب ينال جائزة سيشعر بالفرح بقدر ما يشعر أيضا بثقل المسؤولية والتكريم، فلا الناقد ولا الناقد الاعلامي ولا القارئ سيغفر لنا خطيئة ان وجدت في النص الذي يلي النص المتوج. بالاضافة إلى أن جائزة سعاد الصباح، تجعل المسؤولية ثقيلة، بثقل الجائزة، فليس هينًا أن ينال روائي جائزة الصباح وأن يقترن اسمه باسم شخصية ثقافية مرموقة مثلها، وقد نشأ جيلنا على حضورها الشعري والثقافي المميز خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كمبدعة وداعمة للمشهد الثقافي العربي. كل تلك الأشياء تجعل أي كاتب يفخر بهذه الجائزة وبهذه الشخصية المغايرة في الزمن العربي.

عوالم جديدة

– ما الذي تدور حوله روايتك «الدوائر والأبواب»؟

/ كانت هناك فكرة أثيرة في نفسي للشاعر الأميركي رالف ايمرسون استعارها ريلكه في ديوانه «كتاب الساعات»، تكلّم عن الدوائر التي تشكِّل حياة الناس، ولا تلبث أن تتسع ثم تتواصل مع بعضها البعض، وربما تتسع الواحدة على حساب الأخرى. هكذا كان البطل أحمد في رواية «الدوائر والأبواب» يعتقد في شبابه وهو ابن الصحراء وابن القبيلة الأمازيغية المعروفة بمحافظتها، يقرِّر الشاب أن ينفلت من الدائرة التي تحيط قريته فيفر إلى دائرة أشمل، وينضم إلى قبيلة بني عيداس (غجر الصحراء) حاملاً معه لعنة والده-شيخ القرية وامامها تطارده من مكان إلى آخر. تبوء رحلة الشاب بالفشل وحين يعود مهزومًا إلى القرية يواجهه الأب بالنفي نحو مدينة الجلفة، وبها يبدأ سيرة أخرى في بيت جده الرجل الصالح، تحثه الأحلام بعد سنين عديدة من الوحدة على ترميم الدار، ودون وعي منه يلج عوالم جديدة ودائرة مختلفة يكتنفها البحث عن نفسه من خلال الدار، طارحًا سؤال الرواية :هل يجدر بنا أن نرمم البيوت أم أننا نحن من نرمم أنفسنا من خلال علاقتنا الحميمية بها؟

– هلاّ حدثتنا عن روايتك «سِفْرُ أعمال المنسيين»؟

/ احتذاءً بسِفْرِ أعمال الرسل جاءت روايتي سفر أعمال المنسيين، محاولة أخرى لقراءة الحياة الاجتماعية للجزائر في فترة زمنية معينة. واخترت هذه المرة فترة الثورة التحريرية، وهذا باتباع سيرة مجموعة من المجاهدين في مدينة بالجنوب الجزائري (الجلفة). سياق هذه الرواية هو سياق تاريخي كعادتي في أغلب رواياتي ولكن الحادثة التاريخية ليست لها أهمية اذا ما قيست بالحالة الانسانية، فالانسان هو المعيار الأساسي لأي نص روائي، وهذا ما اشتغلت عليه في الرواية باحثًا دواخل هؤلاء الناس، ومضيئا تلك الجوانب الخفية في أنفسهم وهمومهم اليومية في مسيراتهم ومواجهاتهم العدو وخساراتهم الكبيرة والصغيرة، وحتى أفراحهم وحماقاتهم.

رواية سِفرُ أعمال المنسيين، التي فازت بجائزة كتارا للأعمال الروائية غير المنشورة ستصدر عن مؤسسة الجائزة في طبعتها الرابعة التي حُدد لها تاريخ 12 أكتوبر 2018 متزامنة مع الاعلان عن الفائزين بالجائزة في النسخة الرابعة. مثلما ستكون مرفوقة بترجمتين لها إلى الإنكليزية والفرنسية.

– لماذا جعلت الحرب الأهلية الاسبانية ومعتقل عين الأسرار محورًا لروايتك «سييرا دي مويرتي» «جبل الموت»؟

/ بعض الروايات تكتبنا وليس نحن من يكتبها، وهذا ما حدث مع هذه الرواية، اذ ما ان وقعت الوثائق بين يدي، وكلما مررت بما تبقي من أثر المعتقل في مدينة الجلفة الا وأدركت أن هناك شيئا ما يدعوني للكتابة عنها. وكأنّ أصوات المعتقلين تنادي عليّ، وقد كان من بينهم شعراء ومفكرون وفنانون كروجي غارودي وماكس أوب. خمنتُ أن هؤلاء لم يقولوا كلمتهم الأخيرة وأرادوني أن أكمل عنهم السيرة التي عاشوها هنا بعيدا عن الوطن والأهل. وبهذه الطريقة وجدت نفسي منجرفًا إلى تحصيل ما تطاله يدي من وثائق أخرى وشهادات حول المعتقل بلسان المعتقلين.

– كيف تمكنت من الاحاطة بتلك المرحلة التاريخية وتفاصيلها الدقيقة؟ وكم من الوقت استغرقته في البحث وكتابة الرواية؟

/ أمام كمٍ من الوثائق كان لزاما عليّ أن أضع مخططًا لاشتغالي، وتباينت لغات الوثائق بين الفرنسية والاسبانية ولغات أخرى مترجمة إلى الفرنسية كاليديشية. ويمكن تمييز شقين في بحث موضوع هذه الرواية؛ الشق الأول ما تعلَّق بالحرب الأهلية الاسبانية. وهذا كان يسيرًا متوفر المراجع المكتوبة وحتى المرئية والمسموعة. والشقّ الثاني وهو الأكثر بحثا اذ تعلّق بالمعتقلات داخل المستعمرات وهو ما كانت المادة التاريخية عنه شحيحة، وان وجدت فبعضها لم يطبع بعد. ولكنني توقفت عن البحث عندما اتضحت لي الصورة العامة للحادثة التاريخية، ولم تبق الا مساحة التخييل. وشرعت في عملية الترجمة والتحليل ومقارنة التوصيفات المكانية في الشهادات بالمكان الحقيقي، دام هذا حوالي ستة أشهر، وفي العادة مثل هذه العملية تكون مقرونة بعملية ذهنية أخرى تتعلّق بالبناء الشكلي للنص الروائي والبحث في الخيارات التي سينتهجها الكاتب في تشييد معماره الروائي. ثم بدأت أكتب الرواية حين تيقنت أن شكلها لا يناسبه الا أن يكون أشبه بشهادة يرويها أحد المعتقلين. ودام زمن الكتابة شهرين.

الأدب الصوفي

– لماذا طغي على شخوص «مجاز السّرو» الاحساس بالوحدة القاتلة؟ ولماذا هيمن ضمير المتكلم على بقية الضمائر في المجموعة؟

/ في المجموعة القصصية مجاز السرو كنت أميل إلى المثاقفة والاشتغال على نصوص أخرى داخل نصوصها، أي اعادة تشكيل نص من خلال نص آخر، ككتابة سيرة للفنان فان غوغ انطلاقًا من احساس داخلي وعلاقة شخصية مع بعض لوحاته، أو البحث عن رؤية أخرى لشخوص كافكا أو هيرمن هيسه. عدا قصة وحيدة حوتها المجموعة تنتمي إلى الأدب العرفاني الصوفي. الشعور بالوحدة كان خيارًا لأغلب الشخوص لطبيعة الروايات التي تشاركها نصوص المجموعة همومها. فكل تلك الشخصيات كانت حياتها مليئة بالوحدة القاتلة، بعضها انتحر وبعضها الآخر جُنَّ، والجنون والانتحار خياران تجليا كثيرًا في حياة الانسان المعاصر. جاءت أكثر القصص بضمير المتكلم لأنه من الأفضل للكاتب حين يُعبِّر عن مأساة انسان ما أن يجعلها على لسانه، هكذا يخيّل للقارئ كأنه يسمعها مباشرة منه، دون أن يضطر أن يسمعها من وجهة نظر راوٍ مغاير. فالفن في الكتابة هو جعل الأداة في تناسب مع الحالة الانسانية أو بالأحرى انسجام الشكل والمضمون.

– كيف تناولت الجنوب الجزائري في روايتك «سينما جاكوب»؟

/ لم تعنني كثيرا في رواية «سينما جاكوب» ثنائية شمال جنوب، بل كانت هناك أشياء أخرى أكثر عمقًا وهي تحولات مدينة تشبه الكثير من المدن الجزائرية بين زمنين مختلفين، الزمن الكولونيالي وزمن السيادة الوطنية، وهذه الاشكالية مازالت قائمة لحد الآن. ربما تناولتها العديد من الدراسات السوسيولوجية، غير أن فضاء الرواية مختلف لأنها تتيح للروائي أن يقول وجهات النظر المتعددة عبر شخوص عاشوا تلك المراحل، وهذا ما طمحت اليه من خلال ثلاث شخصيات من أجيال متباينة عاشت تلك المراحل. هناك أسئلة تُطرح عن مصير المدينة بمفهومها العام. وهل ضاعت المدينة مع رحيل الكولون؟! يبدو سؤالا هوياتياً مؤسفاً.

ولكنه لدى احدى الشخصيات بات مصيرًا محتومًا.

المفر الوحيد

– لماذا تسكن روح أبطال الرواية نوستالجيا الأحلام الماضية والأمكنة الأثيرة؟

/ من يفقد الألفة بالناس لن تبقي له حينها الا ألفة الأمكنة، هكذا كانت الشخصيات في سينما جاكوب. السينما التي تؤسس لمفهوم المدينة وغيابها يعني أن تغيب سلوكات عديدة في المدينة الصغيرة التي يحوطها سور ويتوسطها شارع على جانبيه كنيسة وبيعة، وبينهما سينما تقابل مسجدًا. غاب ذلك كلّه ولم يبق الا المسجد، بالتأكيد المسجد بالنسبة للشخصية ليس محلّ ادانة كونه بيتا للعبادة. ولكنها تتساءل فقط: حين كنا متعددين كنا متّفقين وحين أضحينا مع أنفسنا تفرقنا! الأمر يحتاج إلى تفكير طويل ولكن عندما يُنهك الانسان يصبح الحلم ملاذًا والنوستالجيا هي المفر الوحيد إلى أن يتوقف القلب عن النبض مثلما حدث لزيان موظف السينما الشاهد على الزمنين.

– بين تلك الجوائز المهمة أي جائزة تعتز بها؟

/ لا أعتقد بالمفاضلة بين الجوائز، كل واحدة منها لها خصوصيتها واضافتها النوعية. الأهم من هذا كله أنها تهدف جميعها إلى جعل الكتابة والقراءة والثقافة بصورة عامة رقمًا مهما في مستقبل هذه الأمة التي تفقد يومًا بعد يوم علاقتها بالكتاب. وكل جائزة تفتح للفائز أفقا رحبا سواء من خلال الترجمات إلى لغات أخرى أو من خلال تناول الاعلام النقدي للنص الفائز، ومن ثمة الانفتاح على مجالات مهمة كالدراسات الجامعية والمعاهد الدولية وربما اقتباسها لأعمال منو درامية.

قدرات روائية

– ما تقييمك للمشهد الثقافي الجزائري الراهن؟

/ في الجزائر توجد قدرات روائية رهيبة غير أنها تظل مجهودات فردية لم تشكل بعد ظاهرة روائية، وبسبب معوقات النشر والتوزيع خارج الجزائر وحتى تضاؤل نشاط الاعلام الثقافي -عدا أسماء قليلة- حُرم الكثير من الكتاب من أن يجدوا لأنفسهم قارئا خارج حيزهم الجغرافي.

– ماذا عن مشروعاتك المقبلة؟

/ هناك مخطوط جديد سينشر قريباً هو بمثابة انطلاقة جديدة نحو نوع من النصوص، أريدها أن تكون متميزة في المشهد الثقافي العربي، أثار تيمات مهمة وطرح حبكة مغايرة عن الحبكة في نصوصي السابقة، وهذا بشهادة بعض النقاد الذين اطلعوا على النص قبل نشره. كتبته بتأن وواجهت عوالمه المربكة وابتهجت لبعض رغباته وحزنت لبعض تأوهاته ولن أقول ان الرضا اكتمل عن هذا النص، لأن الكاتب مهما كان نصه لن يرضي عنه. ولكنني أعتقد أنها أفضل ما كتبت حتى الآن.