عبد الصمد:صندوق المشروعات لأبناء المليونيرية فقط!

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

لم يعد الطريق ممهدا لتمرير المداولة الثانية للتعديلات المقدمة على قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجلسة المقبلة، كما كان متوقعا، بعد خروج الخلاف النيابي بشأنه إلى العلن أمس ووسط توقعات بأن تتسع هوته في الأيام القليلة المقبلة.

ففي حين اشاد عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب أسامة الشاهين بموافقة المجلس على التعديل في المداولة الأولى ، بل وعبر عن فخره به، وأكد أنه لن تكون هناك تعيينات باراشوتية في الصندوق وتمنى على النواب إقراره في أول جلسة بعد عطلة الأعياد الوطنية رأى رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد أن الصندوق لم يعد يترجم العنوان والهدف اللذين أنشئ من أجلهما ، مبديا خشيته من أن “يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء المليونيرية فقط”ـ على حد قوله.

وقال عبد الصمد في تصريح إلى الصحافيين أمس:”بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد في السابق بـ500 ألف دينار،أصبح التمويل بلا سقف بعد التعديل،وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر ولا يكون بذلك قد خالف القانون.

وأضاف:نحن نسعى إلى أن يستفيد من الصندوق الشباب الصغار المبتدئون حتى تكون الفائدة حقيقية،وإذا كانوا يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة فإنهم يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر،لكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوحا بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي.

وعبّر عبد الصمد عن اعتقاده بأن الموافقة على القانون مرتبطة بوزير التجارة الحالي خالد الروضان، مضيفا: “مع احترامنا الكامل للوزير والقياديين لكن القانون دائم ومستمر مع تغير القيادات، ونحن عندما نقدم قانونا معينا يجب ألا نربطه بقيادي معين نثق فيه بل يجب أن نضع التغييرات التي ستحصل في المستقبل في الحسبان، والضوابط الموجودة الآن في القانون لا تمنع تقديم دعم بمبالغ مليونية كبيرة”.