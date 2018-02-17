عبد القدوس: “يد” خيطان يشطب التراك

كتب – خالد العنزي:

أكد مدرب يد خيطان الوطني اسماعيل عبدالقدوس، شطب اللاعب عبدالعزيز التراك من سجلات الفريق، على خلفية تصرف اللاعب خلال لقاء فريقه امام العربي ضمن الاسبوع الـ13 من الدمج والتي خسره بنتيجة 27-31 ، وقال عبدالقدوس: ان النرفزة والاعصاب المشدودة امر طبيعي بكل لقاء خاصه المهمة منها الا ان ما قام به اللاعب من الصراخ على المدرب وامام الجميع امر لا يغتفر ولا نقبله بالفريق.

واضاف: “قررت شطب اللاعب من سجل الفريق ورفعنا به كتاب لجهاز اللعبة لاعتماده وشطبه من سجلات الاتحاد.

وعن حظوظ الفريق بدوري الدمج، قال: نحتل المركز السادس حاليا برصيد 14 نقطة ولدينا مباراتين مهمتين اذا ما اردنا التأهل ضمن الخمسة الكبار بالدوري الممتاز علينا الفوز على القرين غداً وعلى برقان الاسبوع المقبل، واي خسارة او تعادل نهبط الى دوري الدرجة الاولى، الا اذا خسر الصليبخات من الفحيحيل الاسبوع الجاري فهو امر يصب بمصلحت خيطان.

واوضح عبدالقدوس، ان الفريق جاهز لمواجهة القرين التي تعتبر مباراة مصيرية الا ان اصابة علي اشكناني بالفخذ والتي تعرض لها امام العربي قد تعرقل استعدادات الفريق، منوها الى ان الجهاز الطبي يسابق الزمن لتجهيز اللاعب قبل المواجهة.

وطالب عبدالقدوس، من اللاعبين التركيز بالملعب وتقديم كرة جميلة لاحياء امل الفريق بالصعود للممتاز، وان يتأهل دون انتظار خدمة من بقية الفرق.