عبير نعمة انضمت إلى قائمة نجوم Universal Music Mena

بيروت – “السياسة”:

وقع اختيار “UNIVERSAL MUSIC MENA” على الفنّانة عبير نعمة، لتكون أوّل لبنانيّة توقِّع عقد إنتاج مع الشركة. وبذلك تنضم عبير إلى قائمة نجوم الشركة والذين يزيد عددهم على الثمانية آلاف فنّان عالميّ.

تمّ توقيع العقد في مكاتب شركة “Ambiance Entertainment Group” في بيروت التي تُدير أعمال عبير، بحضور باتريك بولس، الرئيس التنفيذيّ لشركة “UNIVERSAL MUSIC MENA” الذي قال: “سعيدون لانضمام الفنّانة عبير نعمة للشركة، فهي فنّانة شاملة مُثقفة وحقيقيّة وتملك رؤية ثاقبة وهويّة فنيّة فريدة، وتعكس صورة المواهب الحقيقيّة التي نبحث عنها لتنضمّ للجيل الجديد من فنّاني شركة “UNIVERSAL MUSIC MENA” والذين نهدف من خلالهم للانتشار أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمّا الفنّانة نعمة فقالت: “أنا فخورة بانضمامي إلى هذه الشركة العالميّة خصوصاً أنّني أوّل فنّانة لبنانيّة تُوقّع عقد إنتاج مع “UNIVERSAL MUSIC MENA”، وسعيدة بإحاطة القيّمين على هذه الشركة لي، فهم لديهم احترام وثقة وإيمان بأنّه من خلال الموسيقى والجمال نستطيع أن نُغيّر العالم. وأضافت: “باختصار، إنّ هذه الشركة تُحاكي رؤيتي للفنّ وتُحاكي هدفي. لذا، فهي المكان الأفضل الذي أستطيع من خلاله إطلاق العنان لأحلامي وشغفي، وكُلّي أمل وثقة أنّ هذه الرحلة ستقودني إلى آفاق جديدة لأنّ شركة “UNIVERSAL MUSIC MENA” هي منبر موسيقيّ عالميّ سيفتح الباب الواسع ليصل صوتي لكلّ إنسان أينما كان”.