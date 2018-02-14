عدد اللاجئين السوريين في تركيا يتجاوز 3.5 ملايين

أنقرة – الأناضول: وصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى 3.506 ملايين لاجئاً.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في بيان، أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء بلغ 227 ألفاً و894 لاجئاً.

وأوضحت أن مخيمات اللجوء تتواجد في ولايات هطاي وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وشانلي أورفة وكليس وماردين وعثمانية وأديمان وأضنة.

وأشارت إلى أن نحو ثلاثة ملايين و272 ألف و150 لاجئاً سورياً يعيشون خارج مخيمات اللجوء، منتشرين في المدن والولايات التركية.

وأضافت إن عدد طلاب اللاجئين السوريين الذين يواصلون مسيرتهم التعليمية في المدارس التركية وصل إلى 612 ألف طالب.

وأوضحت أن حجم الإنفاق على اللاجئين السوريين خلال السنوات الـ 7 الأخيرة، بلغ 30 مليار و285 مليون و573 ألف دولار.