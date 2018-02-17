أصيب اثنان من المتزلجين السويسريين بعدوي «نوروفيروس»، وتم إبعادهم خارج القرية الأوليمبية، وتعد إصابتهما هي أولى حالات العدوى بين الرياضيين المشاركين في الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ.

وقال المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية، مارك ادامز، فى مؤتمر صحفي، أن الرياضيين «لم يكونا بحالة جيدة»، ولا يتواجدا حاليا في القرية مع باقي الرياضيين، مؤكدا أن «تم إتخاذ جميع إجراءات الوقاية الصحية».

وأضاف مارك «كما تعلمون، تحدث مثل تلك الحالات فى أوليمبياد الألعاب الشتوية، ولكن كما صرحت مسبقا أنه تم إتخاذ جميع إجراءات الوقاية الصحية، ونتمني للمصابين أن يتعافيا قريبا».

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاولمبية الدولية أنه يتوقع أن تعافي المتزلجين سيكون «سريعا وأنهم سيتمكنوا من المشاركة بشكل طبيعي».

ووفقا لوسائل الإعلام السويسرية، فإن المصابين هما المتزلجان الإستعراضيان فابيان بوش وإياس أمبوهل، وتشير المعلومات إلى أن بقية الوفد على ما يرام.

وأكدت اللجنة المنظمة لبيونغ تشانغ 2018 أن حتى الآن يوجد أكثر من 200 حالة إصابة بعدوي «نوروفيروس» في الألعاب بشكل عام، ولكن لم تسجل أية حالة بين الرياضيين حتى اليوم.

وتسعي الدورة لتجنب ما حدث فى بطولة العالم لألعاب القوى بلندن العام الماضي، حيث أصيب العديد من الرياضيين من البلدان المختلفة بتلك العدوي ولم يتمكنوا من الإشتراك فى مسابقات البطولة بسبب إنتشارها فى أحد الفنادق التي كانت تستضيف البعثات الرياضية.

مفاجاة تشيكية

على مستوى المنافسات.. حققت المتزجلة التشيكية ايستر ليديكا مفاجأة من العيار الثقيل باحرازها الميدالية الذهبية في سباق التعرج السوبر طويل في التزلج الالبي اليوم السبت ضمن دورة الالعاب الاولمبية الشتوية.

وتعتبر النتيجة من ابرز مفاجآت البطولة حتى الان لا سيما بانها تحققت على حساب الاميركية ليندساي فون المرشحة فوق العادة للتتويج، لكها ارتكبت خطأ فنيا جعلها تحتل المركز السادس.

وتقدمت ليديكا على النمسوية انا فيث حاملة اللقب قبل اربع سنوات في نسخة سوتشي 2014 تحت اسم انا فينينغر، وعلى تينا فيراثر من ليختنشتاين.

وما يزيد من مفاجأة فوز ليديكا بان الاخيرة اختصاصية على الواح التزلج(سنوبورد) حيث توجت بطلة للعالم عام 2015 في فئة التعرج المتوازي، وبطلة للعالم عام 2017 في فئة التعرج الطويل المتوازي.

واحتفظ الياباني يوزورو هانيو بلقبه بطلا لمسابقة التزحلق الفني على الجليد باحراز الذهبية.

وتقدم هانيو على مواطنه شوما اونو وصيف بطل العالم والاسباني خافيير فرنانديز بطل اوروبا ست مرات.

وبات هانيو بعمر الثالثة والعشرين ثاني متزحلق يفوز بلقبين اولمبيين متتاليين منذ الاميركي ديك باتون الذي حقق هذا الانجاز عامي 1948 و1952.