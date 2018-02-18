عرض “غزة سِرف كلوب” في الكويت

ضمن جولاته في العالم العربي، يعرض الفيلم الوثائقي الطويل “غزة سِرف كلوب” للمخرجين فيليب نات وميكي يمين في سينما “سينسكيب” بالكويت بدءا من الاول من مارس ليكون أول فيلم وثائقي في تاريخ الكويت يتم إطلاقه في دور العرض.

وفاز الفيلم في نوفمبر 2017 بجائزة لجنة تحكيم الجامعة لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان “ميد فيلم” بالعاصمة الإيطالية روما.

ويحكي “غزة سِرف كلوب” عن جيل جديد يعيشون محاصرين داخل “أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم” وتحكمهم الحرب، ينجذبون للشواطئ، حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط بعدما ملّوا من الاحتلال والجمود السياسي.. إنهم راكبو الأمواج في غزة.

ويشارك في بطولة الفيلم صباح أبو غانم، محمد أبو جياب وإبراهيم عرفات،

وكان عرضه الأول في مهرجان “تورنتو” السينمائي الدولي، وفاز بـتنويه خاص في ختام أيام سينمائية بفلسطين، وترشح لـجائزة العدالة الاجتماعية في مهرجان “سانتا باربرا” السينمائي الدولي، وجائزة “أوركيد هالي كولاني” الذهبية من مهرجان “هاواي” السينمائي الدولي وشارك في عدد من المهرجانات الأخرى منها “دبي”، “أيام قرطاج”، “أسبوع السينما العربية” بنيويورك و”الأفلام البيئية” في واشنطن و”الفيلم الفلسطيني” في هيوستن ومهرجان “ترومسو أيام سينمائية “السينمائي الدولي، “الأفلام الدولية” بأمستردام و”متحف الفن الحديث الدولي للأفلام غير الروائية والإعلام” ومهرجان “أضواء فرانكفورت” الدولي للأفلام.