عروس سعودية تبرعت بمهرها لإنقاذ مريض

الرياض – وكالات:

لقي تصرف من عروس سعودية عرضت التبرع بجزء من مهرها لصالح مريض معاق بحاجة للعلاج، إشادات كبيرة بمواقع التواصل.

كان الفنان السعودي فاير المالكي أعلن عبر حسابه على “تويتر” عن حاجة مريض معاق يعيل أسرة لـ15 ألف ريال (لإتمام علاجه)، وذلك بعد أن كشف المريض نفسه أن المالكي تكفل بعلاجه في مرحلتين، وتبقت المرحلة الأخيرة.

وهنا ردت مغردة تدعى “حنان” معلنة التكفل بعلاجه رغم احتياجها للمال.

وقالت: “أنا أتكفل بعلاجه، “15 ألف ريال” من مهري والله العالم إني بحاجتها وأعول أمي وإخواتي، لكن ربما تفتح لي أبواب التوفيق”.

ورد المالكي في سلسلة تغرديات مشيدا بتصرفها، قائلا: “يا الله ما أجمل هذه المبادرة ولوجه الله تعالى من مهرك، والله إنك أبكيتني.